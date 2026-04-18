Προειδοποίηση Τραμπ για τα Στενά: Το Ιράν δεν μπορεί να εκβιάσει τις ΗΠΑ

Κοσμος
Προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν για νέους βομβαρδισμούς μετά το νέο κλείσιμο των Στενών (βίντεο Star)
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν μπορεί να εκβιάσει τις ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.
  • Δηλώσεις από Τραμπ και Τεχεράνη προκαλούν σύγχυση σχετικά με τις προθέσεις τους για τη διέλευση από τα Στενά.
  • Δύο τάνκερ δέχθηκαν πυρά κατά την προσπάθειά τους να διασχίσουν τον πορθμό, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε για τον έλεγχο της περιοχής.
  • Ο αμερικανικός στρατός προγραμματίζει κατασχέσεις πετρελαιοφόρων που συνδέονται με το Ιράν σε διεθνή ύδατα.
  • Η Ινδία ζήτησε εξηγήσεις από τον πρέσβη του Ιράν μετά από επίθεση σε τάνκερ με σημαία Ινδίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Ουάσιγκτον ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν αλλά προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να εκβιάσει τις ΗΠΑ. μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης για εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.  

Ιράν: Έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Ορισμένα εμπορικά πλοία έλαβαν μηνύματα μέσω ασυρμάτων από το ιρανικό πολεμικό ναυτικό που τους έλεγαν πως σε κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται ο διάπλους από τα Στενά, είπαν στο Ρόιτερς πηγές από τις αρχές ασφαλείας της ναυσιπλοΐας και ναυτιλιακές πηγές, ανατρέποντας τις ενδείξεις νωρίτερα σήμερα πως η κυκλοφορία θα μπορούσε να επαναληφθεί.

Τραμπ προς Χεζμπολάχ: «Συμπεριφερθείτε καλά» - Eκρήξεις στη Βηρυτό

Σύγκρουση δηλώσεων μεταξύ Τραμπ και Τεχεράνης

Καταιγισμό αντικρουόμενων μηνυμάτων κατέγραψαν οι τελευταίες ώρες γύρω από την κρίση με το Ιράν, με δηλώσεις που διαδέχονταν η μία την άλλη, δημιουργώντας σύγχυση για τις πραγματικές προθέσεις των εμπλεκομένων.

Καταιγισμός δηλώσεων μεταξύ Τραμπ και Ιράν  

Λίγο μετά τις 17:10, ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι η διέλευση από τα Στενά θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν άδειας των Φρουρών της Επανάστασης. Περίπου 40 λεπτά αργότερα, στις 17:50, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να μην προχωρήσει ποτέ ξανά σε κλείσιμο των Στενών.

Σε νεότερες δηλώσεις του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συνεχιστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι «συμβαίνουν πολλά καλά πράγματα».

Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, σημειώνοντας ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία έως την Τετάρτη, οπότε λήγει η εκεχειρία, ενδέχεται να μην προχωρήσει σε παράτασή της. «Ίσως δεν την παρατείνω. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει αποκλεισμός και, δυστυχώς, θα χρειαστεί να αρχίσουμε ξανά τους βομβαρδισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέους βομαρδισμούς από τον Τραμπ   

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, απάντησε σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο για ανακρίβειες. «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε επτά ισχυρισμούς μέσα σε μία ώρα, όλοι τους ψευδείς», τόνισε.

Τουλάχιστον δύο τάνκερ αναφέρθηκε πως δέχθηκαν πυρά, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τον πορθμό, είπαν οι πηγές.

Νωρίτερα, ιστότοποι παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων έδειξαν οκτώ δεξαμενόπλοια να διασχίζουν το στενό πέρασμα στην πρώτη μεγάλη μετακίνηση πλοίων από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν πριν από εβδομάδες.

Το Ιράν διαμήνυσε σήμερα ότι τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τους ναυτικούς πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί.  
 
Η Τεχεράνη επισήμανε πως απαντάει στον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, αποκαλώντας τον παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, την ώρα που ο ανώτατος ηγέτης Μοτζαμπά Χαμενεΐ προειδοποιεί πως το πολεμικό ναυτικό του Ιράν είναι έτοιμο να καταφέρει «νέες πικρές ήττες» στους εχθρούς του.

Ναυτιλιακές πηγές είπαν πως τουλάχιστον δύο πλοία ανέφεραν πως δέχθηκαν πυρά, ενώ επιχειρούσαν να διασχίσουν τον πορθμό. Στο Μουμπάι, μια ινδική κυβερνητική πηγή δήλωσε στο Ρόιτερς πως η Ινδία κάλεσε για εξηγήσεις τον πρέσβη του Ιράν, αφού ένα τάνκερ με σημαία Ινδίας που μετέφερε αργό πετρέλαιο δέχθηκε επίθεση ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά.


Σε επιφυλακή για κατάσχεση τάνκερ που συνδέονται με το Ιράν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ  

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, με στόχο να τα κατασχέσουν σε διεθνή ύδατα. Περισσότεροι από 10.000 Αμερικανοί ναύτες, πεζοναύτες και αεροπόροι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή επιβάλλοντας τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

 

