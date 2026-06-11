Ερωτευμένη η Νατάσα Θεοδωρίδου: «Είναι ύψιστο συναίσθημα»

«Ένας τραγουδιστής που υμνεί τον έρωτα δεν μπορεί να μην τον βιώνει»

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Για τον έρωτα, που όπως είπε αποτελεί το ωραιότερο συναίσθημα, μίλησε η Νατάσα Θεοδωρίδου στην κάμερα του Breakfast@Star , μετά τη συναυλία που έδωσε στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

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Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα διανύει μία πολύ όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή στο πλευρό του επιχειρηματία Γιάννη Καρυπίδη, κλήθηκε να σχολιάσει την παρουσία ενός αγαπημένου προσώπου στο κοινό, χωρίς ωστόσο να θελήσει να αναφερθεί ευθέως στην προσωπική της ζωή.

Ερωτευμένη η Νατάσα Θεοδωρίδου: «Είναι ύψιστο συναίσθημα»

«Ακούστε παιδιά να σας πω, ένας τραγουδιστής ο οποίος υμνεί τον έρωτα δεν μπορεί να μην τον βιώνει κιόλας. Ο έρωτας είναι ύψιστο συναίσθημα. Είναι συναίσθημα που μόνο χαρά σου δίνει, μόνο αγάπη, μόνο ευεξία. Τώρα, σαν τον έρωτα δεν έχει, λέμε εκεί στη Θεσσαλονίκη εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Όταν οι δημοσιογράφοι της επεσήμαναν πως τόσο η ίδια όσο και ο άνθρωπος που βρισκόταν στο πλευρό της έδειχναν ιδιαίτερα χαρούμενοι, η Νατάσα Θεοδωρίδου αρκέστηκε να απαντήσει: «Εγώ δε δηλώνω τίποτα. Εγώ δηλώνω τραγουδίστρια που υμνώ τον έρωτα και θέλω να ευλογηθώ να συνεχίσω να τον υμνώ όσο αντέχω».

Ερωτευμένη η Νατάσα Θεοδωρίδου: «Είναι ύψιστο συναίσθημα»

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε ακόμη στη μακρόχρονη πορεία της στο ελληνικό τραγούδι, τονίζοντας πως, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, τα συναισθήματα πριν από κάθε εμφάνιση παραμένουν ίδια.

«Εγώ τραγουδάω 40 χρόνια, ακριβώς 40 χρόνια τώρα το 2026. Το συναίσθημα είναι ίδιο, η ίδια αγωνία, η ίδια συγκίνηση», είπε.

Παράλληλα, δε θα μπορούσε να μην ερωτηθεί για τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να συνεργάζεται τη νέα σεζόν με τη Δέσποινα Βανδή. Η ίδια απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, αφήνοντας όμως ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

«Δεν μπορώ να σας το πω τώρα αυτό, πάντως αυτό που θα γίνει θα είναι πάρα πολύ ωραίο», ανέφερε με νόημα.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου μίλησε επίσης για τη σημασία που έχουν για εκείνη οι συνεργασίες, θυμίζοντας την πρόσφατη κοινή της πορεία με τον Σάκη Ρουβά.

«Εγώ αγαπώ τις συνεργασίες. Είχα πάρα πολλά χρόνια να συνεργαστώ, γι' αυτό και ήθελα να συνεργαστώ με τον Σάκη και πέρασα τόσο ωραία», σημείωσε.

Ερωτευμένη η Νατάσα Θεοδωρίδου: «Είναι ύψιστο συναίσθημα»

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχει φέρει ο χρόνος στη ζωή της και στον τρόπο που αντιμετωπίζει πλέον τα πράγματα.

«Μεγαλώνουμε και απλοποιούμε. Μαλακώνουμε τις γωνίες, απλοποιούμε τα πράγματα», είπε, δείχνοντας πως βρίσκεται σε μία περίοδο προσωπικής ηρεμίας και ισορροπίας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

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ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
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