Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Πολλοί δικοί μου άνθρωποι πενθούν μαζί μου»

«Δεν είχα πολύ κέφι να καλέσω κόσμο στη θεατρική πρεμιέρα»

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Οι δηλώσεις για το πένθος και το δεύτερο παιδί του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης βιώνει χαρά για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του, ενώ πενθεί για την απώλεια του πατέρα του.
  • Επέλεξε να μην καλέσει πολλούς φίλους στην πρεμιέρα του θεατρικού του έργου λόγω του πένθους.
  • Η καθημερινότητά του έχει αλλάξει σημαντικά, με αϋπνία αλλά και χαρά από την οικογένειά του.
  • Ο ηθοποιός και η σύζυγός του ήθελαν δεύτερο παιδί και είναι ευτυχισμένοι με την ευλογία αυτή.
  • Η πρώτη λέξη των παιδιών του ήταν 'μαμά', όπως ανέφερε με χιούμορ.

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο διανύει ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, καθώς η χαρά για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του στη ζωή συνυπάρχει με το βαρύ πένθος για την απώλεια του πατέρα του.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες με αφορμή τη θεατρική του πρεμιέρα και εξήγησε γιατί επέλεξε να μην καλέσει πολλούς φίλους και συγγενείς στην πρώτη παράσταση.

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«Επειδή έχασα τον πατέρα μου πρόσφατα, δεν είχα πολύ κέφι να καλέσω κόσμο. Θα έρθουν στις επόμενες παραστάσεις, γιατί ακόμα είναι πολύ πρόσφατο γεγονός και πολλοί δικοί μου άνθρωποι πενθούν μαζί μου», ανέφερε συγκινημένος.

Παρά τη δύσκολη αυτή απώλεια, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης βιώνει ταυτόχρονα μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του, καθώς πριν από λίγο καιρό έγινε πατέρας για δεύτερη φορά.

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά του όταν ρωτήθηκε για το νέο μέλος της οικογένειάς του, παραδεχόμενος ωστόσο πως η καθημερινότητά του έχει αλλάξει σημαντικά.

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«Το βιώνω με πολλή αϋπνία. Με πάρα πολλή χαρά, αλλά πολλή αϋπνία», είπε χαρακτηριστικά, με το γνωστό του χιούμορ.

Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Πολλοί δικοί μου άνθρωποι πενθούν μαζί μου»

Στη συνέχεια, τόνισε πόσο πολύ επιθυμούσαν με τη σύζυγό του να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

«Είναι υπέροχο, γιατί το θέλαμε. Θέλαμε και δεύτερο παιδί και μας ευλόγησε η φύση, όποιος ευλογεί τέλος πάντων, και το κάναμε. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, αλλά παράλληλα είμαι και πάρα πολύ κουρασμένος», δήλωσε.

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε ποια ήταν η πρώτη λέξη που είπαν τα παιδιά του, ο ίδιος απάντησε με χαμόγελο: «Νομίζω μαμά. Το μικρό σίγουρα είπε "μαμά" τώρα και η μικρή είπε "μαμά"».

«Πολλοί δικοί μου άνθρωποι πενθούν μαζί μου»

Ο ηθοποιός προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και τους ανθρώπους που τον στηρίζουν σε αυτή τη δύσκολη αλλά και ξεχωριστή φάση της ζωής του.

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