Οι δηλώσεις για το πένθος και το δεύτερο παιδί του

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο διανύει ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, καθώς η χαρά για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του στη ζωή συνυπάρχει με το βαρύ πένθος για την απώλεια του πατέρα του.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες με αφορμή τη θεατρική του πρεμιέρα και εξήγησε γιατί επέλεξε να μην καλέσει πολλούς φίλους και συγγενείς στην πρώτη παράσταση.

«Επειδή έχασα τον πατέρα μου πρόσφατα, δεν είχα πολύ κέφι να καλέσω κόσμο. Θα έρθουν στις επόμενες παραστάσεις, γιατί ακόμα είναι πολύ πρόσφατο γεγονός και πολλοί δικοί μου άνθρωποι πενθούν μαζί μου», ανέφερε συγκινημένος.

Παρά τη δύσκολη αυτή απώλεια, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης βιώνει ταυτόχρονα μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του, καθώς πριν από λίγο καιρό έγινε πατέρας για δεύτερη φορά.

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά του όταν ρωτήθηκε για το νέο μέλος της οικογένειάς του, παραδεχόμενος ωστόσο πως η καθημερινότητά του έχει αλλάξει σημαντικά.

«Το βιώνω με πολλή αϋπνία. Με πάρα πολλή χαρά, αλλά πολλή αϋπνία», είπε χαρακτηριστικά, με το γνωστό του χιούμορ.

Στη συνέχεια, τόνισε πόσο πολύ επιθυμούσαν με τη σύζυγό του να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

«Είναι υπέροχο, γιατί το θέλαμε. Θέλαμε και δεύτερο παιδί και μας ευλόγησε η φύση, όποιος ευλογεί τέλος πάντων, και το κάναμε. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, αλλά παράλληλα είμαι και πάρα πολύ κουρασμένος», δήλωσε.

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε ποια ήταν η πρώτη λέξη που είπαν τα παιδιά του, ο ίδιος απάντησε με χαμόγελο: «Νομίζω μαμά. Το μικρό σίγουρα είπε "μαμά" τώρα και η μικρή είπε "μαμά"».

Ο ηθοποιός προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και τους ανθρώπους που τον στηρίζουν σε αυτή τη δύσκολη αλλά και ξεχωριστή φάση της ζωής του.

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