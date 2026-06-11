Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς σε ηλικία 66 ετών

Το «αντίο» του Δημήτρη Παπαδημούλη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς πέθανε αιφνίδια σε ηλικία 66 ετών.
  • Ο θάνατός του προήλθε από έμφραγμα, όπως ανακοίνωσε ο Δημήτρης Παπαδημούλης.
  • Ο Σερβετάς είχε 40 χρόνια δημοσιογραφικής πορείας και ήταν γνωστός για την αριστερή του στάση.
  • Η είδηση του θανάτου του έχει συγκλονίσει τον δημοσιογραφικό κόσμο και τους οικείους του.
  • Θερμά συλλυπητήρια εκφράστηκαν στην οικογένεια και στη σύντροφό του, Αγγέλικα.

Ο Νίκος Σερβετάς έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του, αλλά και σύσσωμο τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος αποχαιρέτησε τον γνωστό δημοσιογράφο, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως ο θάνατός του προήλθε από έμφραγμα.

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι έφυγε από την ζωή, ξαφνικά από έμφραγμα, ο καλός σύντροφος και φίλος Νίκος Σερβετάς.

Ο Νίκος υπήρξε αριστερός με άποψη από τα νεανικά του χρόνια, δημοσιογράφος επί 40 χρόνια, με καλή και κοφτερή πένα, άνθρωπος ζεστός και με πολύ χιούμορ.

Λίγες ημέρες πριν, συναντηθήκαμε και τα είπαμε ξανά, μαζί και με την αγαπημένη του Αγγέλικα, σε μια ωραία βραδιά της εφημερίδας «Εποχή».

Αγαπημένε μας Νίκο έφυγες πολύ γρήγορα και άδικα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και μια μεγάλη αγκαλιά στην γυναίκα της ζωής του, την συντρόφισσα μας Αγγέλικα Σαπουνά», έγραψε ο Δημήτρης Παπαδημούλης. 

 

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