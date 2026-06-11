Πανελλήνιες 2026: Τα Θέματα Στα μαθήματα Ειδικότητας

Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, συνεχίζονται οι Πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ με τέσσερα μαθήματα ειδικότητας. Οι μαθητές εξετάζονται σε:
- Ηλεκτρικές Μηχανές,
- Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις,
- Ναυσιπλοΐα ΙΙ
- και Ναυτικές Μηχανές.
Το Star.gr σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς σας παρουσιάζουν τα θέματα που «έπεσαν» στα παραπάνω μαθήματα και τις απαντήσεις.
Ηλεκτρικές Μηχανές
Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στις Ηλεκτρικές Μηχανές
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Ναυσιπλοΐα ΙΙ
Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στη Ναυσιπλοΐα ΙΙ
Ναυτικές Μηχανές
Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στις Ναυτικές Μηχανές
Η έναρξη των εξετάσεων ήταν στις 08:30, ενώ οι υποψήφιοι έπρεπε να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια είναι τρεις ώρες για όλα τα μαθήματα, εκτός από το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο προβλέπονται τέσσερις ώρες.
Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ
- Σάββατο 13 Ιουνίου
- Τεχνολογία Υλικών
- Οικοδομική
- Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II
- και Ψηφιακά Συστήματα
- Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 με:
- Στοιχεία Ψύξης Κλιματισμού
- Κινητήρες Αεροσκαφών
- και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων