Λευκά αξεσουάρ: Το απόλυτα fashion trends του καλοκαιριού

Πώς το λευκό χρώμα θα δώσει στο outfit σας ένα elevated summer look

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Τα λευκά αξεσουάρ φέτος λειτουργούν ως το πιο εύκολο αλλά και πιο αποτελεσματικό styling trick / Φωτογραφίες: Unsplash.com

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Με την άνοδο της θερμοκρασίας, αλλάζει και ο τρόπος που ντυνόμαστε. Η ανάγκη για ανάλαφρα υφάσματα, πιο καθαρές γραμμές, πιο φωτεινές επιλογές που ισορροπούν ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα είναι μεγαλύτερη.

Το Flip Flop shoe trend έρχεται πλήρως ανανεωμένο αυτή τη σεζόν

Και μέσα σε αυτή τη μετάβαση, τα αξεσουάρ αποκτούν έναν σχεδόν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ειδικά τα λευκά, που φέτος λειτουργούν ως το πιο εύκολο αλλά και πιο αποτελεσματικό styling trick για να ανανεώσεις κάθε καλοκαιρινό look χωρίς υπερβολή.

Το λευκό έχει μια μοναδική ικανότητα να ηρεμεί ένα outfit και ταυτόχρονα να το κάνει να δείχνει πιο προσεγμένο. Είναι το χρώμα που συνδυάζεται με τα πάντα, φωτίζει τη σιλουέτα και δίνει αμέσως μια αίσθηση καθαρότητας και φρεσκάδας, κάτι που αποζητάμε το καλοκαίρι. Από το πρωί στο γραφείο μέχρι μια βραδινή έξοδο, ένα λευκό αξεσουάρ είναι αρκετό για να αλλάξει εντελώς την ενέργεια ενός συνόλου.

Τα λευκά αξεσουάρ φέτος λειτουργούν ως το πιο εύκολο αλλά και πιο αποτελεσματικό styling trick για να ανανεώσεις κάθε καλοκαιρινό look χωρίς υπερβολή / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Τα λευκά αξεσουάρ φέτος λειτουργούν ως το πιο εύκολο αλλά και πιο αποτελεσματικό styling trick για να ανανεώσεις κάθε καλοκαιρινό look χωρίς υπερβολή / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο ενημερωμένες γκαρνταρόμπες το αντιμετωπίζουν σαν βασικό εργαλείο styling. Μια ivory τσάντα, ένα ζευγάρι λευκά πέδιλα ή ένα διακριτικό λευκό κόσμημα, μπορούν να κάνουν ακόμη και το πιο απλό outfit να δείχνει πιο polished και σύγχρονο. Είναι αυτή η λεπτή γραμμή ανάμεσα στο minimal και στο luxurious που κάνει το λευκό τόσο διαχρονικά επίκαιρο.

Wide-leg jeans: Από τα catwalks στην γκαρνταρόμπα μας

Αυτό το καλοκαίρι, τα λευκά αξεσουάρ εμφανίζονται σε κάθε πιθανή εκδοχή: από δομημένες τσάντες μέχρι statement γυαλιά ηλίου και κοσμήματα που λειτουργούν σαν μικρές λάμψεις πάνω στο δέρμα. Κομμάτια που χωρίς να φωνάζουν ολοκληρώνουν την εμφάνιση με τον πιο επίκαιρο τρόπο.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Λευκή τσάντα

Η πιο ασφαλής και stylish επένδυση της σεζόν. Από structured τσάντες ώμου μέχρι τα soft clutches, λειτουργούν σαν statement χωρίς ένταση και ταιριάζουν με όλα.

 

 

Λευκά πέδιλα

Από τα slingbacks μέχρι τα mules και τα εκλεπτυσμένα strappy πέδιλα, το λευκό στα παπούτσια δίνει μια αίσθηση “ελαφρότητας” και κάνει το καλοκαιρινό styling να δείχνει πιο refined.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Λευκά γυαλιά

Με ’60s και retro αναφορές, προσθέτουν χαρακτήρα και δημιουργούν ένα πιο fashion-forward αποτέλεσμα ακόμη και στο πιο απλό σύνολο.

 

Πηγή: allyou.gr

 

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