Το Flip Flop shoe trend έρχεται πλήρως ανανεωμένο αυτή τη σεζόν

Για την βόλτα, την παραλία, ακόμα και για γραφείο, κάνει τη διαφορά

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Συνδυάστε τα δερμάτινα flip flop heels σας με oversized shirts ή αέρινα slip dresses

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Φέτος, το Flip Flop Shoe Trend επαναπροσδιορίζεται και κυριαρχεί στους δρόμους της πόλης, προσφέροντας έναν αέρα μινιμαλισμού και θηλυκότητας που δεν περιμέναμε.

Basket Bags: Η διαχρονική γοητεία της ψάθινης τσάντας

Αυτή η τάση παίρνει το κλασικό σχήμα "διχάλα" και το μεταμορφώνει σε μια σειρά από κομψά υποδήματα για κάθε περίσταση:

flip flops

The Flip Flop Kitten Heel: Η ιδανική επιλογή για το γραφείο ή ένα απογευματινό cocktail. Το χαμηλό, λεπτό τακούνι προσφέρει άνεση χωρίς να θυσιάζει το στυλ.

The Flip Flop Sandal: Διακοσμημένα με τρουκς ή διακριτικά λουράκια στον αστράγαλο, αυτά τα σανδάλια είναι η "must-have" επιλογή για τις καλοκαιρινές βόλτες.

The Flip Flop Wedge: Για εσάς που θέλετε ύψος και σταθερότητα, η πλατφόρμα δίνει μια retro 90s αίσθηση που είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

flip flops

The Flip Flop High Heel: Η απόλυτη βραδινή εκδοχή. Σε μεταλλικές αποχρώσεις όπως το χρυσό ή το ασήμι, η "διχάλα" γίνεται το πιο sexy αξεσουάρ της εμφάνισής σας.

Συνδυάστε τα δερμάτινα flip flop heels σας με oversized shirts ή αέρινα slip dresses για ένα απόλυτα ισορροπημένο και chic look.

Είτε επιλέξετε έντονα χρώματα όπως το κόκκινο και το γαλάζιο, είτε επενδύσετε στις κλασικές γήινες αποχρώσεις και το διαχρονικό μαύρο, το σίγουρο είναι ένα: οι σαγιονάρες φέτος παίρνουν "προαγωγή" και γίνονται το πιο cool κομμάτι της γκαρνταρόμπας μας!

 

Πηγή άρθρου: Mylife.com.cy 

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