Μέχρι τα 11 δε μιλούσε και σήμερα είναι καθηγητής στο Cambridge

Με πείσμα, θέληση, επιμονή κι υπομονή κατάφερε να γίνει ο νεότερος έγχρωμος καθηγητής που διορίστηκε ποτέ στο Πανεπιστήμιο του Cambridge της Μεγάλης Βρετανίας, παρόλο που μέχρι τα 11 του χρόνια δε μιλούσε. Ο λόγος για τον Jason Arday που αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα έμπνευσης για όποιον διαβάζει την ιστορία του η οποία είναι εντυπωσιακή.

Ας πάρουμε τα δεδομένα από την αρχή για να αντιληφθούμε το μέγεθος της επιτυχίας του Jason Arday. Σε ηλικία τριών ετών διαγνώστηκε με αναπτυξιακή καθυστέρηση και διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την πορεία του, καθώς θεωρήθηκε «χαμένη υπόθεση» από τους επιστήμονες. Μετά τη διάγνωση των γιατρών, η οικογένειά του θεωρούσε σχεδόν δεδομένο πως θα χρειαζόταν υποστηρικτικούς μηχανισμούς όλη του τη ζωή. Κι όμως τους διέψευσε όλους!

Ο Jason Arday / Φωτογραφία από Πανεπιστήμιο του Cambridge

Σήμερα, μόλις στα 37 του χρόνια, είναι διάσημος κοινωνιολόγος και διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge της Αγγλίας, ενώ το ερευνητικό του ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από τα ζητήματα ανισότητας, φυλετικών διακρίσεων και εκπαίδευσης.

Η ιστορία του είναι συγκλονιστική. Κι αν λάβει κανείς υπόψιν του όλα τα εμπόδια που αντιμετώπισε, τα όσα κατάφερε είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτα κι εντυπωσιακά. O Jason Arday αδυνατούσε να μιλήσει έως τα 11 χρόνια του, να γράψει και να διαβάσει έως τα 18, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας να το περάσει με λογοθεραπευτές. Μάλιστα, πριν από οκτώ χρόνια εργαζόταν με τη μορφή μερικής απασχόλησης σε γνωστή αλυσίδα σούπερ - μάρκετ της Μεγάλης Βρετανίας.

«Ξυπνάς το πρωί και κανείς δεν ξέρει ποιος είσαι, εκτός από τους δικούς σου. (…) Μετά βρίσκεσαι σε μια κατάσταση όπου όλοι σε ξέρουν!», λέει.

