Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Οι στόχοι που έβαλε έναν χρόνο πριν «κλείσει» τα 30!

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, το γνωστό μοντέλο, influencer κι επιχειρηματίας, μοιράστηκε με τους followers της ένα πολύ προσωπικό μήνυμα σχετικά με τους στόχους της για το 2026, τη χρονιά που θα κλείσει τα 30 της χρόνια.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η σύντροφος του Χρήστου Μάστορα τόνισε την επιθυμία της να επικεντρωθεί περισσότερο στον εαυτό της. «Στόχος μου για το 2026, ο οποίος έχει ξεκινήσει σιγά σιγά από τώρα, είναι να επικεντρωθώ όσο πιο πολύ σε εμένα!» έγραψε, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου αυτοβελτίωσης. Η επικείμενη συμπλήρωση των 30 ετών λειτουργεί ως καταλύτης για αυτή την αλλαγή, καθώς επιθυμεί να τη βρουν «με το σώμα που έχω αποφασίσει κι έχω φανταστεί ό,τι θέλω». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια συνειδητή απόφαση για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, που περιλαμβάνει όχι μόνο την σωματική της εικόνα αλλά και τη συνολική της ευεξία.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Επιστροφή στην ψυχοθεραπεία

Ένα άλλο σημαντικό σημείο της ανάρτησης ήταν η απόφασή της να επιστρέψει στην ψυχοθεραπεία. Η Γαρυφαλλιά αποκάλυψε πως την είχε σταματήσει πριν από δύο μήνες με την δικαιολογία της έλλειψης χρόνου, παραδεχόμενη ωστόσο ότι ο πραγματικός λόγος ήταν η απροθυμία της να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Αυτή η ειλικρίνεια αποτελεί δείγμα θάρρους κι αναγνώρισης της σημασίας της ψυχικής υγείας. Η επανέναρξη της ψυχοθεραπείας είναι μια κίνηση προς την ενδοσκόπηση και την επίλυση προσωπικών ζητημάτων, που θα τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με μεγαλύτερη δύναμη και διαύγεια.

Η ανάρτηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη /Φωτογραφία Instagram

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Επαγγελματικοί στόχοι

Πέρα από την προσωπική της ζωή, η Γαρυφαλλιά έχει θέσει φιλόδοξους στόχους και για την καριέρα της. Θέλει να ανεβάσει τα social media της σε ένα νέο επίπεδο, με καθημερινά βίντεο TikTok που θα επικεντρώνονται σε GRWM (Get Ready With Me) και skin care περιεχόμενο, μια θεματολογία που, όπως τονίζει, πάντα λάτρευε.

Η συγκεκριμένη κίνηση υποδηλώνει μια στρατηγική προσέγγιση για την ενίσχυση της παρουσίας της στην ψηφιακή πλατφόρμα και τη σύνδεση με το κοινό της σε πιο δημιουργικό επίπεδο. Παράλληλα, εκφράζει την επιθυμία της να αναπτύξει ακόμα περισσότερο τις εταιρείες της, δηλώνοντας ότι «είμαστε ήδη κοντά σε αυτό, μιας και τις έχετε λατρέψει».

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μίλησε για τους πόνους που της προκαλεί το αυχενικό σύνδρομο /Φωτογραφία Instagram

Σε βιντεάκια που πόσταρε στη συνέχεια, έκανε γνωστό το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί με τον αυχένα της και τους τρόπους που έχει επιλέξει να το αντιμετωπίσει. Σε άλλο σημείο αποκάλυψε όσα έχει... κληρονομήσει από τον πατέρα της!

