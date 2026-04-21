Ford: Ποιο συνεργείο βραβεύτηκε για την φανοποιεία

Ford Certified Collision Network (FCCN) για σημαντικά οφέλη για τον πελάτη

21.04.26 , 09:05 Ford: Ποιο συνεργείο βραβεύτηκε για την φανοποιεία
Ford: Ποιο συνεργείο βραβεύτηκε για την φανοποιεία
Η Ford Motor Ελλάς ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι το φανοβαφείο της Ford Βροχίδης-Χατζής στη Θεσσαλονίκη είναι το πρώτο στην Ελλάδα που αποκτά την πιστοποίηση Ford Certified Collision Network (FCCN), την οποία εισάγει η εταιρεία στην ελληνική αγορά για τις επισκευές φανοποιίας και βαφής μετά από σύγκρουση, σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα Ford.

Το FCCN αποτελεί το πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο προδιαγραφών και διαδικασιών που διασφαλίζει ότι κάθε επισκευή πραγματοποιείται με αποτελεσματικότητα, ακρίβεια και συνέπεια, όπως ορίζει η Ford. Για τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ενός μοντέλου της μάρκας, αυτό μεταφράζεται σε ένα όχημα το οποίο επιστρέφει στο δρόμο διατηρώντας στο ακέραιο την ποιότητα κατασκευής, την ασφάλεια και την αξιοπιστία του.

Ford: Ποιο συνεργείο βραβεύτηκε για την φανοποιεία
Κεντρικό ρόλο στην πιστοποίηση του προγράμματος FCCN κατέχει η εξειδικευμένη εκπαίδευση των τεχνικών φανοβαφείου. Μέσα από την εκπαίδευση αυτή, οι επαγγελματίες τεχνικοί αποκτούν τεχνογνωσία στις πιο σύγχρονες μεθόδους επισκευής, όπως είναι για παράδειγμα η αποκατάσταση πλαστικών εξαρτημάτων, η διαχείριση μικρών και μεσαίων ζημιών, η επεξεργασία διαφόρων μερών αλουμινίου και οι εξειδικευμένες συγκολλήσεις. Με την διαδικασία αυτή, όλοι οι τεχνικοί φανοβαφείου της Ford Βροχίδης-Χατζής είναι σε θέση να ολοκληρώνουν κάθε εργασία ώστε το όχημα να διατηρεί τη δομική ακεραιότητα και τη σωστή του λειτουργία σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα του κατασκευαστή.

Ford: Ποιο συνεργείο βραβεύτηκε για την φανοποιεία

Η  πιστοποίηση FCCN σημαίνει επίσης ότι το φανοβαφείο της Ford Βροχίδης-Χατζής πληροί συγκεκριμένα πρότυπα της μάρκας Ford σε επίπεδο εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και τεχνογνωσίας. Τη ίδια στιγμή, όλες οι επισκευές πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά Ford και καλύπτονται από εγγύηση εργασιών. Έτσι, οι ιδιοκτήτες Ford μπορούν να έχουν τη σιγουριά ότι το όχημά τους αποκαθίσταται τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα και διαδικασίες.


 

