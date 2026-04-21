Hyundai IONIQ 3: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Το IONIQ 3 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό, ευέλικτο compact hatchback που συνδυάζει τολμηρό σχεδιασμό βασισμένο στη φιλοσοφία “Art of Steel” της Hyundai, απλή και διαισθητική τεχνολογία και ένα ευρύχωρο, άνετο εσωτερικό αντανακλώντας το όραμα της Hyundai “Progress for Humanity”. Εισάγοντας την τυπολογία “Aero Hatch”, το αμάξωμά του είναι βελτιστοποιημένο για αεροδυναμική απόδοση, γενναιόδωρους χώρους στο εσωτερικό και σπορ χαρακτήρα.

Ο σχεδιασμός συνδυάζει ένα χαμηλό, κομψό εμπρός τμήμα με μια συνεχόμενη γραμμή οροφής που μεγιστοποιεί τη ροή του αέρα, διατηρώντας παράλληλα την ευρυχωρία της καμπίνας και δημιουργώντας μια ξεχωριστή ισορροπία μεταξύ αεροδυναμικής απόδοσης και χώρων στο εσωτερικό.

Το χαμηλό και κομψό εμπρός μέρος μεταβαίνει σε μια χαρακτηριστική γραμμή οροφής που εκτείνεται ευθύγραμμα πάνω από τους εμπρός και πίσω επιβάτες πριν καταλήξει προς την πίσω αεροτομή. Αυτή η σχεδίαση μεγιστοποιεί την ευρυχωρία στο εσωτερικό, προσφέροντας αυξημένο χώρο για το κεφάλι και βελτιωμένη άνεση για τους πίσω επιβάτες.



Το εσωτερικό, με προσανατολισμό στον σύγχρονο τρόπο ζωής, συνδυάζει άνεση, ευελιξία και προηγμένες συνδεδεμένες λειτουργίες, δημιουργώντας ένα εκλεπτυσμένο και πρακτικό περιβάλλον για την καθημερινή οδήγηση. Βασισμένο στην Electric-Global Modular Platform (E-GMP) του Hyundai Motor Group με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 Volt, το όχημα προσφέρει έναν ισορροπημένο συνδυασμό αποδοτικότητας, αυτονομίας και γρήγορης φόρτισης, σχεδιασμένο ώστε να υποστηρίζει την άνεση και την ευκολία χρήσης στην καθημερινότητα.

Διατίθενται δύο επιλογές μπαταρίας, προσφέροντας αυτονομία κατά WLTP άνω των 344 km (Standard Range), ενώ η έκδοση Long Range ξεπερνά τα 496 km, τοποθετώντας το μοντέλο σε κορυφαίο επίπεδο στην κατηγορία του.

Καινοτόμες λειτουργίες άνεσης

· Σύστημα infotainment Pleos Connect βασισμένο σε Android Automotive OS (AAOS)

· Οθόνες 12,9 ή 14,6 ιντσών για σαφή και διαισθητική πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του οχήματος, την πλοήγηση και τη συνδεσιμότητα

· Hyundai Digital Key 2 για είσοδο χωρίς κλειδί μέσω smartphone ή wearable, ανάλογα με την αγορά

· Λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς και Plug & Charge

· Ταχεία φόρτιση DC (10%–80% σε 29 λεπτά [Standard] / 30 λεπτά [Long]), καθώς και φόρτιση AC έως 22 kW

Επιδόσεις: Αποδοτική ισορροπία ισχύος, αυτονομίας και απόδοσης φόρτισης

Ηλεκτρική αρχιτεκτονική Σύστημα 400 Volt βασισμένο στην E-GMP (Electric-Global Modular Platform)

Χωρητικότητα μπαταρίας 42,2 kWh (Standard Range) / 61 kWh (Long Range)

Ισχύς κινητήρα 107,8 kW (147 PS) / 99,5 kW (135 PS)

Επιτάχυνση (0–100 km/h) 9,0 s (Standard) / 9,6 s (Long Range)

Μέγιστη ροπή 250 Nm

Τελική ταχύτητα 170 km/h

Εκτιμώμενη αυτονομία (WLTP) Άνω των 344 km (Standard) / Άνω των 496 km (Long Range)

Κατανάλωση ενέργειας (WLTP) 14,2 kWh (Standard) / 13,8 kWh (Long Range)

Εξοπλισμός & Ασφάλεια: Απλή και εύχρηστη τεχνολογία. Τεχνολογίες ADAS τελευταίας γενιάς, όπως Highway Driving Assist 2 (HDA2), Remote Smart Parking Assist (RSPA), Memory Reverse Assist (MRA), Surround View Monitor (SVM) και Blind-Spot View Monitor (BVM), υποστηριζόμενες από επτά στάνταρ αερόσακους

Με το εντυπωσιακό εξωτερικό και το προσεκτικά εξελιγμένο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, το IONIQ 3 εκφράζει τη δέσμευση της Hyundai να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης στην καθημερινότητα μέσω της γκάμας IONIQ.