Ένας 28χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Καλλιθέα.
Ναύπακτος: Σώζει το παιδί της πριν τους χτυπήσει αυτοκίνητο - Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μοτοσικλετιστής φέρεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς. Στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης, παρέσυρε μία γυναίκα, που περνούσε τη διάβαση, και στη συνέχεια προσέκρουσε με σφοδρότητα σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.
@npress.gr
Έτσι έγινε το τροχαίο στην Καλλιθέα♬ πρωτότυπος ήχος - Npress Media
Μενίδι: Τρίχρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Δεν την αναζήτησε κανείς
Από τη σύγκρουση παρασύρθηκε μια 71χρονη, που βρισκόταν πεζή στο σημείο.
Αμέσως έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ που διαπίστωσαν τον θάνατο του αναβάτη της μηχανής. Η γυναίκα, που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Τραγωδία στην Πάτρα: Πατέρας και γιος νεκροί σε τροχαίο με μηχανή
Η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμό παρακείμενων οδών για τη διευκόλυνση της επιχείρησης και της συλλογής στοιχείων.
Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.