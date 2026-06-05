Τροχαίο Καλλιθέα: Νεκρός μοτοσικλετιστής που παρέσυρε πεζή

Τραυμάτισε γυναίκα που περνούσε από τη διάβαση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός 28χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Καλλιθέα.
  • Ο μοτοσικλετιστής φέρεται να έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παρέσυρε πεζή γυναίκα.
  • Μετά τη σύγκρουση, προσέκρουσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο και ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.
  • Μια 71χρονη γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Η Τροχαία έχει ξεκινήσει προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.

Ένας 28χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Καλλιθέα

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μοτοσικλετιστής φέρεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς. Στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης, παρέσυρε μία γυναίκα, που περνούσε τη διάβαση, και στη συνέχεια προσέκρουσε με σφοδρότητα σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. 

 

@npress.gr

Έτσι έγινε το τροχαίο στην Καλλιθέα

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Μενίδι: Τρίχρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Δεν την αναζήτησε κανείς

Από τη σύγκρουση παρασύρθηκε μια 71χρονη, που βρισκόταν πεζή στο σημείο. 

Αμέσως έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ που διαπίστωσαν τον θάνατο του αναβάτη της μηχανής. Η γυναίκα, που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 

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Η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμό παρακείμενων οδών για τη διευκόλυνση της επιχείρησης και της συλλογής στοιχείων. 

Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. 
 

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