Αποκλειστικό απόσπασμα από το LINGO που θα δούμε αυτό το σαββατοκύριακο στις 18:25 στο Star, προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Breakfast@Star.

«Γεια σας, γεια σας, γεια σας εσάς, γεια σας και στην καινούργια μου παρέα!» ακούμε να λέει ο Νίκος Μουτσινάς, δίνοντας το σύνθημα: «Ψ κι ο χρόνος έφυγε!». Οι παίκτες μπαίνουν αμέσως στο κλίμα, με την Κωνσταντίνα να λέει τη λέξη «Ψάρια, Ψ, Α, Ρ, Ι, Α», για να συμπληρώσει «Ψάρια και ψαριά» και να πάρει την απάντηση «Ναι, ό,τι σ' αρέσει».

Η συζήτηση συνεχίζεται στην οθόνη με τα γράμματα «Ψ», «Υ», «Χ», «Ε» και «Σ», με τον παρουσιαστή να σχολιάζει ειρωνικά «Ποιότητα» και τους παίκτες να επιμένουν με τις «Ψυχές» και να αναρωτιούνται αν είναι «Το Σ στη θέση του», μέχρι που ακούνε: «Αλλάξτε γραμμή».

Η Κωνσταντίνα λέει τη λέξη «Ψόφος» με τον Νίκο να παθαίνει ένα μικρό σοκ: «Για όνομα του Θεού, πώς το είπες;». Και εκεί έρχεται το επικό συλλάβισμα: «Ψ, Ω, Φ, Ο, Σ». Η παρουσιάστρια παγώνει: «Ψ είπες ΨΩ, βρε κορίτσι μου; Όχι! Είπες, δυστυχώς, δεν είναι αυτό. Ακούω τις άλλες δύο ομάδες, Μιχαήλ επί δύο».

Στο βίντεο, η αντίπαλη ομάδα προσπαθεί να κλέψει τον πόντο: «Όχι, δεν... Ψήφος. ΨΗ, ΦΟΣ. Ψήφος». Ο Νίκος όμως τους κόβει τη φορά με ένα ξερό «Όχι. Παρακαλώ». Η πρώτη ομάδα επανέρχεται δριμύτερη και το διορθώνει: «Ψόφος, ΨΟ, ΦΟΣ». Έχοντας χάσει πια το μυαλό του, ο Νίκος αρχίζει να φωνάζει: «Τρέλανε με Πελαζί... θα με τρελάνεις; Είσαι έτοιμη να με τρελάνεις; Είναι ψόφος, ρε παιδιά!».

Ο παρουσιαστής τότε καταλήγει: «Τέτοια χαρά με τη λέξη ψόφο εγώ δεν έχω ξαναζήσει!».

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