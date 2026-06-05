Welcome June: 5 stylish σύνολα για να ξεκινήσει καλά το καλοκαίρι

Βρες και ανάδειξε τα πιο αέρινα και ανάλαφρα κομμάτια της ντουλάπας σου

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Το καλοκαίρι είναι επιτέλους εδώ και μαζί του φέρνει τα πιο αέρινα και ανάλαφρα κομμάτια της ντουλάπας. Ο Ιούνιος είναι η γέφυρα ανάμεσα στην πόλη και τις διακοπές, στα office looks και στα weekend getaways.

Easy Summer Dressing: 5 καλοκαιρινά outfit που μπορείς να φοράς από τώρα

summer dress

Αν θέλεις να κάνεις μια ανανέωση που θα φέρει ένα πιο καλοκαιρινό και ανέμελο vibe στην καθημερινότητά σου, τότε μπορείς να ρίξεις μία ματιά στα σύνολα που συγκεντρώσαμε από τα Instagram girls.

Δες τα looks που θα σε εμπνεύσουν:

1. Μαγιό σε έντονο χρώμα και λευκή μάξι φούστα

swimming suit

2. Floral αέρινο φόρεμα

floral dress

Δείτε όλα τα καλοκαιρινά looks στο άρθρο του Mylife.com.cy

Συντάκτης άρθρου: Δέσποινα Τσαταλπά

 


 

 

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