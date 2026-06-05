Στοιχεία που μπορείς να αντιγράψεις για να δημιουργήσεις το δικό σου, προσωπικό look

Το καλοκαίρι είναι επιτέλους εδώ και μαζί του φέρνει τα πιο αέρινα και ανάλαφρα κομμάτια της ντουλάπας. Ο Ιούνιος είναι η γέφυρα ανάμεσα στην πόλη και τις διακοπές, στα office looks και στα weekend getaways.

Αν θέλεις να κάνεις μια ανανέωση που θα φέρει ένα πιο καλοκαιρινό και ανέμελο vibe στην καθημερινότητά σου, τότε μπορείς να ρίξεις μία ματιά στα σύνολα που συγκεντρώσαμε από τα Instagram girls.

Δες τα looks που θα σε εμπνεύσουν:

1. Μαγιό σε έντονο χρώμα και λευκή μάξι φούστα

2. Floral αέρινο φόρεμα

Δείτε όλα τα καλοκαιρινά looks στο άρθρο του Mylife.com.cy

Συντάκτης άρθρου: Δέσποινα Τσαταλπά



