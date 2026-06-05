Το καλοκαίρι είναι επιτέλους εδώ και μαζί του φέρνει τα πιο αέρινα και ανάλαφρα κομμάτια της ντουλάπας. Ο Ιούνιος είναι η γέφυρα ανάμεσα στην πόλη και τις διακοπές, στα office looks και στα weekend getaways.
Easy Summer Dressing: 5 καλοκαιρινά outfit που μπορείς να φοράς από τώρα
Αν θέλεις να κάνεις μια ανανέωση που θα φέρει ένα πιο καλοκαιρινό και ανέμελο vibe στην καθημερινότητά σου, τότε μπορείς να ρίξεις μία ματιά στα σύνολα που συγκεντρώσαμε από τα Instagram girls.
Δες τα looks που θα σε εμπνεύσουν:
1. Μαγιό σε έντονο χρώμα και λευκή μάξι φούστα
2. Floral αέρινο φόρεμα
Δείτε όλα τα καλοκαιρινά looks στο άρθρο του Mylife.com.cy
Συντάκτης άρθρου: Δέσποινα Τσαταλπά
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