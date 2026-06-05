Gramatik και Saint Etienne μαζί με Pet Shop Boys στο Release Athens 2026

Δύο σπουδαία acts της ηλεκτρονικής μουσικής, το Σάββατο 27 Ιουνίου

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Gramatik και Saint Etienne μαζί με Pet Shop Boys
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Το Release Athens 2026 υποδέχεται τον Gramatik και τους Saint Etienne, το Σάββατο 27 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Ο πρωτοποριακός Σλοβένος παραγωγός, γνωστός για τον ιδιαίτερο ήχο του που γεφυρώνει το hip-hop με την ηλεκτρονική μουσική, και το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα, το οποίο πραγματοποιεί την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του, προστίθενται σε μια ξεχωριστή βραδιά που θα κορυφωθεί με την εμφάνιση των Pet Shop Boys.

Release Athens 2016-2026: 10 χρόνια από τη βραδιά που ξεκίνησαν όλα

Ο Gramatik, κατά κόσμον Denis Jašarević, έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο ύφος που συνδυάζει hip-hop, funk και soul με ηλεκτρονικά στοιχεία. Μεγάλωσε στο Portorož της Σλοβενίας, ακούγοντας funk, jazz και soul από τις κασέτες της μεγαλύτερης αδελφής του, ενώ ήδη από τα 13 του δημιουργούσε beats στον υπολογιστή του. Έγινε γνωστός μέσα από μια πρωτοποριακή στρατηγική διανομής της μουσικής του, κυκλοφορώντας μεγάλο μέρος της δισκογραφίας του δωρεάν και υποστηρίζοντας διαχρονικά πιο ανοιχτά μοντέλα πρόσβασης στη μουσική.

release athens

Η δισκογραφία του περιλαμβάνει πλήθος άλμπουμ, EPs, singles και remixes, ενώ ανάμεσα στις πιο γνωστές δημιουργίες του ξεχωρίζουν τα “Just Jammin’”, “Hit That Jive” και “Muy Tranquilo”. Από την πρόσφατη παραγωγή του ξεχωρίζουν το Deserts of Synthopia (2022), το οποίο υπογράφει μαζί με τον Luxas, και το Aequoreus (2025), όπου εξερευνά νέες ηχητικές κατευθύνσεις. Παράλληλα, συνεχίζει τη δημιουργική του συνεργασία με τον επί χρόνια φίλο και συνεργάτη του, Stehreo. Τα τελευταία χρόνια ζει και δημιουργεί στη Νέα Υόρκη, παραμένοντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ανεξάρτητης ηλεκτρονικής σκηνής.

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Οι Saint Etienne αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά pop συγκροτήματα της Μεγάλης Βρετανίας. Δημιουργήθηκαν το 1990 στο Croydon από τους Bob Stanley και Pete Wiggs, συνδυάζοντας indie pop, dance και electronica, και χτύπησαν φλέβα χρυσού με το πρώτο τους single, τη διασκευή στο “Only Love Can Break Your Heart” του Neil Young, που σύντομα εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα club anthems της εποχής.

release athens

Το 1991 προστέθηκε ως βασική τραγουδίστρια η Sarah Cracknell, διαμορφώνοντας τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος, ενώ το ντεμπούτο τους, Foxbase Alpha, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και προτάθηκε για το Mercury Prize. Το So Tough που ακολούθησε το 1993 μπήκε στο UK Top 10, ενώ τραγούδια όπως τα “Nothing Can Stop Us”, “You’re in a Bad Way”, “Who Do You Think You Are” και “He’s on the Phone” καθιέρωσαν τους Saint Etienne ως μία από τις σημαντικότερες βρετανικές pop μπάντες της γενιάς τους.

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν εκτεταμένες περιοδείες σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιαπωνία και Αυστραλία, με αποκορύφωμα την εμφάνισή τους στο Glastonbury το 1994, όταν έγιναν το πρώτο συγκρότημα που μεταδόθηκε ζωντανά από το φεστιβάλ στην τηλεόραση.

Μετά από δεκαετίες συνεπούς δημιουργίας και 13 στούντιο άλμπουμ, το πιο πρόσφατο International (2025) γνώρισε θερμή υποδοχή και επανέφερε το συγκρότημα στο UK Top 10. Τόσο το άλμπουμ αυτό όσο και η τρέχουσα περιοδεία τους αποτελούν το κύκνειο άσμα μιας σπουδαίας διαδρομής. Έτσι, το Σάββατο 27 Ιουνίου θα έχουμε την ευκαιρία να αποχαιρετήσουμε μία από τις πιο αγαπημένες βρετανικές pop μπάντες των τελευταίων δεκαετιών, τραγουδώντας και χορεύοντας μαζί τους τα τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία τους.

Follow Saint Etienne:
Official Website
Instagram
Facebook
Spotify
YouTube

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 63€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία. 

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Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 250€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:
•    Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους
•    Open-bar
•    Ξεχωριστή πύλη εισόδου
•    Ιδιωτικό parking
•    Ξεχωριστές τουαλέτες
•    Αναμνηστικό δώρο

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Παράλληλα, είναι διαθέσιμες δύο ειδικές προσφορές για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Pet Shop Boys, Gramatik, Saint Etienne (27/6, Πλατεία Νερού) + Nick Cave & The Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausswolff (24/6, Πλατεία Νερού) προς 106€ (όφελος 25€)

Pet Shop Boys, Gramatik, Saint Etienne (27/6, Πλατεία Νερού) + Nick Cave & The Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausswolff (24/6, Πλατεία Νερού) + Moby, Garbage, Pale Blue Eyes (1/7, Πλατεία Νερού) προς 165€ (όφελος 41€)

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Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000
Online / releaseathens.gr + more.com
Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

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