Μια αποκλειστική συνέντευξη με τον σταρ της μουσικής Τζακ Σαβορέτι εξασφάλισε το Breakfast@Star κι ο Κωνσταντίνος Ντάφλος.

Ο δημοσιογράφος τον καλωσόρισε θερμά, ρωτώντας τον πώς τα πάει, με τον τραγουδιστή να απαντάει πως νιώθει υπέροχα. Όπως εξήγησε, κάθε φορά που έρχεται στην Αθήνα είναι πάντα τεράστια ευχαρίστηση και νιώθει σαν να επιστρέφει στο σπίτι του. Μάλιστα, εξομολογήθηκε ότι εκείνη την ημέρα ήθελε πολύ να πάει στην παραλία για ένα μπάνιο, αλλά τελικά το πρόγραμμα δεν του το επέτρεψε, ανανεώνοντας την υπόσχεση για την επόμενη φορά. Όταν ο Κωνσταντίνος τον ρώτησε αν όντως θα κολυμπούσε ή αν θα κρύωνε, ο Σαβορέτι γέλασε, εξηγώντας ότι επειδή ζει μόνιμα στην Αγγλία, ο καιρός της Αθήνας φαντάζει στα μάτια του ως η «καρδιά» του καλοκαιριού.

Η κουβέντα στράφηκε γρήγορα στις ελληνικές γεύσεις. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε ποιο είναι το αγαπημένο του ελληνικό φαγητό, προσπαθώντας να θυμηθεί την προφορά της λέξης «γύρος». Ο Σαβορέτι τον συμπλήρωσε ενθουσιασμένα, λέγοντας πως λατρεύει τον γύρο, το σουβλάκι και το τζατζίκι. Ξεκαθάρισε ότι προτιμά πάντα τα κλασικά πράγματα και επιλέγει σταθερά τις «μεγάλες επιτυχίες» της ελληνικής κουζίνας.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως νιώθει που τα τραγούδια του έχουνγίνει τεράστιες επιτυχίες στην Ελλάδα. Ο Σαβορέτι παραδέχτηκε ότι του φάνηκε κάπως τρελό και στην αρχή αναρωτήθηκε πώς ακριβώς συνέβη αυτό. Όπως εξήγησε, ένιωσε ότι τα κομμάτια του συνδέθηκαν βαθιά με το ελληνικό κοινό επειδή ο ήχος εκείνου του δίσκου είχε έντονο μεσογειακό χαρακτήρα, κουβαλώντας τις ίδιες επιρροές που συναντά κανείς στην ελληνική μουσική, ειδικά της δεκαετίας του '60 και του '70. Φάνηκε, τελικά, πως ο κόσμος αναζητούσε μια επιστροφή σε εκείνες τις ρίζες, μέσα από μια διάθεση καθαρής νοσταλγίας.

Η φιλία με τον Αντώνη Ρέμο κι η εμπειρία του Ηρωδείου

Η συζήτηση πέρασε και στις σπουδαίες εγχώριες συνεργασίες του, με τον Κωνσταντίνο Ντάφλο να του θυμίζει τη στιγμή που μοιράστηκε τη σκηνή του Ηρωδείου με τον Αντώνη Ρέμο και να του ζητά να περιγράψει αυτή την εμπειρία. Ο Σαβορέτι μίλησε με μεγάλο σεβασμό, χαρακτηρίζοντας τον Ρέμο έναν από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες. Όπως είπε, όταν του ζητήθηκε να συμμετάσχει σε μια τέτοια βραδιά, σε ένα από τα πιο όμορφα θέατρα του κόσμου, η απόφαση ήταν προφανής και δεν χρειαζόταν δεύτερη σκέψη. «Ναι, ναι, κρατάμε επαφή συχνά. Ήταν μάλιστα εντελώς τυχαίο, αλλά πριν από μερικούς μήνες έτυχε να φάει μαζί με έναν από τους καλύτερους μου φίλους στο Ντουμπάι. Μου έκανε μια τηλεφωνική κλήση και μου είπε: «Είμαι εδώ με τον φίλο σου!». Οπότε ναι, έχουμε κρατήσει επαφή και ήλπιζα να τον δω και σε αυτό το ταξίδι, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Θα ήθελα πολύ να πάω στον χώρο του», απάντησε για τη φιλία τους.

Ο Σαβορέτι παραδέχτηκε ότι δεν έχει πάει ποτέ, καθώς είχε επισκεφτεί το νυχτερινό κέντρο του Ρέμου μόνο για τις ανάγκες των προβών του Ηρωδείου. Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι ο Έλληνας τραγουδιστής του είχε πει πως πρέπει οπωσδήποτε να έρθει να ζήσει το κανονικό, το σωστό σόου, κάτι που ο Σαβορέτι ελπίζει να πραγματοποιήσει πολύ σύντομα.

Το νέο άλμπουμ και η «αληθινή» μουσική στην εποχή των αλγορίθμων

Προχωρώντας στα επόμενα καλλιτεχνικά του βήματα, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος του ζήτησε να περιγράψει το νέο του άλμπουμ με τρεις μόνο λέξεις. Η απάντηση του Σαβορέτι ήταν άμεση: «Τζιν και T-shirt». Εξήγησε ότι η πρόθεσή του ήταν να δημιουργήσει έναν δίσκο γεμάτο ουσία, χωρίς να τον απασχολεί καθόλου το στυλ ή η εξωτερική εικόνα. Για εκείνον, αυτή η δουλειά είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται — ένας πολύ αληθινός δίσκος, που βγαίνει κατευθείαν μέσα από την καρδιά και την ψυχή.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε σε πολύ θερμό κλίμα, με τον Κωνσταντίνο Ντάφλο να ανανεώνει το ραντεβού τους λέγοντας «θα τα ξαναπούμε τον Σεπτέμβριο» και τον Τζακ Σαβορέτι να ανταποδίδει τις ευχαριστίες του σε διάφορες γλώσσες, λέγοντας «Grazie», «Ευχαριστώ» και κλείνοντας με ένα φιλικό «Ciao», εκφράζοντας τη μεγάλη του χαρά για τη γνωριμία τους.

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