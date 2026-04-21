MasterChef: Ποιος είχε το καλύτερο γλυκό στο Τεστ Δημιουργικότητας

Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία δημιουργικών γλυκών, οι παίκτες του MasterChef κλήθηκαν να παρουσιάσουν προτάσεις με έμφαση στη φαντασία, την τεχνική και την αρμονία γεύσεων.

Από τις προσπάθειες που παρουσιάστηκαν, δύο ξεχώρισαν, με κοινό στοιχείο ότι προήλθαν από την ηττημένη μπριγάδα.

Αυτές ήταν του Σαμ και του Χάρη.

«Δοκιμάσαμε πάρα πολύ ωραίες προσπάθειες, δημιουργικά γλυκά, τεχνικά πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Δύο ήταν αυτά που ξεχώρισαν και τυγχάνει να είναι από την μπριγάδα που ηττήθηκε. Σαμ και Χάρης», ανέφερε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Ο ίδιος ο Χάρης, ακούγοντας την ανακοίνωση, δεν έκρυψε την έκπληξή του: «Με το που άκουσα το όνομά μου λέω ότι μάλλον ήρθε η ώρα σου. Σκέφτηκα τι είχε κάνει λάθος ο Σαμ και λέω ξέρεις τι έχει ένα λάθος; Άρα πολύ πιθανόν το χιλιάρικο να πάει σε εμένα».

Στη συνέχεια, ο «θείος» Λεωνίδας προχώρησε σε αναλυτική αξιολόγηση των πιάτων της ημέρας, δίνοντας θετικά σχόλια και σε άλλες προσπάθειες: «Χρήστο, είχαμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια! Μπράβο και σε εσένα. Μέσα στα πολύ ωραία πιάτα της ημέρας και αυτό του Ανδρέα, αυτό το σύγχρονο old school που δουλεύει τώρα τελευταία. Μπράβο Ανδρέα, πολύ ωραίο».

Ωστόσο, υπήρξε και ιδιαίτερα αυστηρή αναφορά: «Ειδική αναφορά στο γλυκό του Τάσου που ήταν από τα πιο μέτρια που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου. Μπράβο Τάσο».

Ο Τάσος, από την πλευρά του, σχολίασε με χιούμορ αλλά και προβληματισμό: «Νομίζω ότι είμαι ο μόνος παίκτης που θα μπορούσε να το ακούσει αυτό και να γελάσουμε. Βέβαια το “μέτριο” θα το ακούω στον ύπνο μου και πρέπει στην ομαδική να κάνω γλυκάρα».

Η κορυφαία στιγμή της δοκιμασίας ήρθε με την ανακοίνωση του νικητή: «Χίλια ευρώ για την καλύτερη προσπάθεια σε ένα πολύ δημιουργικό γλυκό, 100% μέσα στο ζητούμενο. Αλάνθαστο το πιάτο του Χάρη. Μπράβο Χάρη!».

«Μπράβο ρε Χάρη!», ακούστηκε από τους συμπαίκτες του, με τον ίδιο να μην μπορεί να κρύψει τη χαρά του: «Μετά από δυόμιση μήνες επιτέλους ήρθε η ώρα μου. Το ότι έγινε στη βδομάδα των γλυκών ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Δηλαδή να πάρω χιλιάρικο χωρίς κανένα λάθος… για μένα είναι μεγάλο δώρο».

Ο ίδιος πρόσθεσε με χιούμορ: «Θα γίνει δώρο για τα ρούχα της γυναίκας μου».

Η δοκιμασία ολοκληρώθηκε με τον Χάρη να αναδεικνύεται μεγάλος νικητής του τεστ δημιουργικότητας, κερδίζοντας το χρηματικό έπαθλο των 1.000€.

«Και νικητής στο τεστ δημιουργικότητας και 1.000€ από το box στο delivery που πάντα κερδίζεις απόλαυση και οικονομία», κατέληξε ο νικητής της δοκιμασίας.

