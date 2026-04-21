Υπερ - πλεόνασμα: Πού θα πάνε τα 500 εκατ. ευρώ ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

Το υπερ-πλεόνασμα του προϋπολογισμού που θα πιστοποιηθεί αύριοΤετάρτη φέρνει ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για νέο πακέτο μέτρων. Κάποια εκ των οποίων θα αφορούν τη διαχείριση των συνεπειών του πολέμου και άλλα τη στήριξη κοινωνικών ομάδων. Για το εύρος του πακέτου και τα μέτρα που εξετάζονται μετέδωσε τις τελευταίες πληροφορίες ο πολιτικός αναλυτής του Star Γιώργος Ευγενίδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Υπερ - πλεόνασμα: Πού θα πάνε τα 500 εκατ. ευρώ

Την Τετάρτη το μεσημέρι και αφού νωρίτερα θα έχει πιστοποιηθεί η έκταση του πλεονάσματος από την Eurostat θα γίνουν ανακοινώσεις. Το διαθέσιμο πλεόνασμα που μπορεί να δοθεί το 2026 είναι περίπου 500 εκ. ευρώ, διότι ήδη 300 εκ. έχουν δοθεί για το fuel pass, την επιδότηση στο diesel και τα λιπάσματα.

Παράταση της επιδότησης του diesel για τον Μάιο, ενδεχομένως και για τον Ιούνιο

Όπως τόνισε ο Γ. Ευγενίδης, τα μέτρα που περιμένουμε να ακούσουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι τόσο μέτρα που θα εφαρμοσθούν άμεσα όσο και ενισχύσεις που θα δοθούν αργότερα, όπως έγινε πέρυσι με την επιδότηση ενοικίου και τα 250 ευρώ για τους συνταξιούχους.

Περιμένουμε συγκεκριμένα παράταση της επιδότησης του diesel για Μάιο, ενδεχομένως και για Ιούνιο, ενώ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την επιδότηση στα λιπάσματα.

Στο τραπέζι ενίσχυση για τους συνταξιούχους

Ως προς τα πιο μακροπρόθεσμα μέτρα, στο τραπέζι είναι η ενίσχυση του ποσού που δίνεται ως βοήθημα για τους συνταξιούχους, ενδεχομένως και η διεύρυνση των δικαιούχων.

Περιμένουμε επίσης να δούμε αν «χωράει» στον σχεδιασμό κάποιο φορολογικό μέτρο. Εικάζεται πάντως ότι θα υπάρχει ένα ακόμα μέτρο - έκπληξη που θα λειτουργήσει σαν «κράχτης» και για τα υπόλοιπα.