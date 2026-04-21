Υπερ - πλεόνασμα: Πού θα πάνε τα 500 εκατ. ευρώ ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

Νέο πακέτο μέτρων στήριξης με επέκταση επιδοτήσεων, ενίσχυση συνταξιούχων

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Τα νέα μέτρα στήριξης χάρη στο υπερ- πλεόνασμα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση ανακοινώνει νέο πακέτο μέτρων λόγω του υπερ-πλεονάσματος του προϋπολογισμού, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
  • Αναμένονται μέτρα για τη στήριξη κοινωνικών ομάδων και τη διαχείριση συνεπειών του πολέμου.
  • Προβλέπεται παράταση της επιδότησης του diesel για Μάιο και πιθανώς Ιούνιο.
  • Στο τραπέζι είναι η ενίσχυση του βοηθήματος για τους συνταξιούχους και η διεύρυνση δικαιούχων.
  • Εξετάζεται και φορολογικό μέτρο, με πιθανή έκπληξη για το κοινό.

Το υπερ-πλεόνασμα του προϋπολογισμού που θα πιστοποιηθεί αύριοΤετάρτη φέρνει ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για νέο πακέτο μέτρων. Κάποια εκ των οποίων θα αφορούν τη διαχείριση των συνεπειών του πολέμου και άλλα τη στήριξη κοινωνικών ομάδων. Για το εύρος του πακέτου και τα μέτρα που εξετάζονται μετέδωσε τις τελευταίες πληροφορίες  ο πολιτικός αναλυτής του Star Γιώργος Ευγενίδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.  

Υπερ - πλεόνασμα: Πού θα πάνε τα 500 εκατ. ευρώ

Την Τετάρτη το μεσημέρι και αφού νωρίτερα θα έχει πιστοποιηθεί η έκταση του πλεονάσματος από την Eurostat θα γίνουν ανακοινώσεις. Το διαθέσιμο πλεόνασμα που μπορεί να δοθεί το 2026 είναι περίπου 500 εκ. ευρώ, διότι ήδη 300 εκ. έχουν δοθεί για το fuel pass, την επιδότηση στο diesel και τα λιπάσματα. 

Παράταση της επιδότησης του diesel για τον Μάιο, ενδεχομένως και για τον Ιούνιο

Όπως τόνισε ο Γ. Ευγενίδης, τα μέτρα που περιμένουμε να ακούσουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι τόσο μέτρα που θα εφαρμοσθούν άμεσα όσο και ενισχύσεις που θα δοθούν αργότερα, όπως έγινε πέρυσι με την επιδότηση ενοικίου και τα 250 ευρώ για τους συνταξιούχους.

Αιχμές Μητσοτάκη για «επιστροφή στο 1980» στο προσυνέδριο της ΝΔ

Περιμένουμε συγκεκριμένα παράταση της επιδότησης του diesel για Μάιο, ενδεχομένως και για Ιούνιο, ενώ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την επιδότηση στα λιπάσματα. 

Στο τραπέζι ενίσχυση για τους συνταξιούχους 

Ως προς τα πιο μακροπρόθεσμα μέτρα, στο τραπέζι είναι η ενίσχυση του ποσού που δίνεται ως βοήθημα για τους συνταξιούχους, ενδεχομένως και η διεύρυνση των δικαιούχων. 

Οι 30 παροχές του 2025 που... ήρθαν για να μείνουν

Περιμένουμε επίσης να δούμε αν «χωράει»  στον σχεδιασμό κάποιο φορολογικό μέτρο. Εικάζεται πάντως ότι θα υπάρχει ένα ακόμα μέτρο - έκπληξη που θα λειτουργήσει  σαν «κράχτης» και για τα υπόλοιπα. 

