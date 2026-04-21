Αιχμές Μητσοτάκη για «επιστροφή στο 1980» στο προσυνέδριο της ΝΔ

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, με τον Πρωθυπουργό να αναγνωρίζει λάθη και προβλήματα της κυβέρνησης, αφήνοντας ωστόσο σαφείς αιχμές για λαϊκισμό, με αποδέκτη –χωρίς να τον κατονομάζει– το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγμή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά σκανδάλων και επιχειρεί να μετακυλήσει τις ευθύνες, στοχοποιώντας ακόμη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Μητσοτάκης: «Κάποιοι θέλουν να μας γυρίσουν στην Ελλάδα του 1980»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη «σαφή πολιτική διαφοροποίηση» μεταξύ της κυβέρνησης και των αντιπάλων της, τονίζοντας ότι, παρά τα λάθη, η κυβερνητική πολιτική παραμένει προσανατολισμένη στο μέλλον. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «υπάρχουν κάποιοι που ενδεχομένως θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα του 1980».

Προσυνέδριο ΝΔ: Ευχές για τον Γιώργο Μυλωνάκη από τον Θόδωρο Ρουσόπουλο

Σε κλίμα συγκίνησης, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη, με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο να τον χαρακτηρίζει «πολιτικό ήθους» και στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού.

Οι ευχές του Θ. Ρουσόπουλου στον Γ. Μυλωνάκη

Στα ύψη η κόντρα ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδη

Την ίδια ώρα, οξύνεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τις αναφορές του τελευταίου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο κ. Γεωργιάδης επιχείρησε να αντεπιτεθεί, επικαλούμενος παλαιότερες πρακτικές του ΠΑΣΟΚ, ενώ από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή και πολλαπλά σκάνδαλα, κάνοντας λόγο για «χαρακτηριστικά καθεστώτος».

Διευκρινίσεις ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Αρβανίτη

Εσωκομματικές αντιδράσεις προκάλεσαν στον ΣΥΡΙΖΑ οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη περί «πειραγμένων» εκλογών του 2023. Το κόμμα έσπευσε να αποσαφηνίσει ότι δεν αμφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσμα, με τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Ζαχαριάδη να αποδίδει τη δήλωση σε αναφορά στα πελατειακά δίκτυα και όχι στη διαδικασία των εκλογών.

Νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ορκίσθηκε ο Θανάσης Καββαδάς

Εν τω μεταξύ, ο Θανάσης Καββαδάς ορκίστηκε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αναλαμβάνοντας καθήκοντα μετά την αποχώρηση του Μακάριου Λαζαρίδη.

«Πόθεν Έσχες» πτυχίων ζητά η Φωνή Λογικής

Την πρόταση για καθιέρωση «Πόθεν Έσχες» για τα πτυχία των πολιτικών προσώπων επανέφερε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ζητώντας τη θεσμοθέτηση ελέγχου ως προς τα ακαδημαϊκά προσόντα όσων κατέχουν δημόσια αξιώματα.

Η πολιτική σύγκρουση αναμένεται να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τις υποθέσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διατηρούν το κλίμα πόλωσης.

