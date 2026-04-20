Γιώργος Μυλωνάκης: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

Παραμένει διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Πολιτικη
Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ συνεχίζει να νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης. Σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», η κατάστασή του παραμένει σταθερή. 

Η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Όπως έχει δηλώσει ο γιατρός που τον χειρούργησε Ευτύχιος Αρχοντάκης, απαιτούνται περίπου δέκα μέρες προκειμένου το ιατρικό επιτελείο, που τον παρακολουθεί, να έχει μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα της κατάστασης της υγείας του. Έτσι οι επόμενες μέρες θα είναι εξαιρετικά κρίσιμες. 

Μυλωνάκης: Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη της υγείας του κ. Μυλωνάκη διαδραμάτισε η επέμβαση εμβολισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε άμεσα και με επιτυχία. Όπως εξήγησε ο κ.Αρχοντάκης, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αποτελεσματικά, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο περαιτέρω επιπλοκών. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν κρίσιμες για την πλήρη εκτίμηση της κατάστασης.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου την περασμένη Τετάρτη. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε εμβολισμό ανευρύσματος που εντοπίστηκε στον εγκέφαλο του υφυπουργού. 

Γιώργος Μυλωνάκης: Το μήνυμα που του έστειλε η Τίνα λίγο πριν λιποθυμήσει

Έκτοτε νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου σε κρίσιμη κατάσταση. Στο πλευρό του βρίσκεται η σύζυγός του, η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου. 
 

