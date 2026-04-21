Xαϊδάρι: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

Εξαιρετικά κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Παίδων». Η αστυνομία έχει λάβει σημαντικές καταθέσεις και φαίνεται να καταλήγει σε σαφές συμπέρασμα για το τι συνέβη.

Όλα έγιναν ξαφνικά, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εκεί που η 13χρονη μιλούσε με τους συμμαθητές της, εξαφανίστηκε και βρέθηκε στο κενό.

Συμμαθητές της αποκάλυψαν όλα όσα προηγήθηκαν πριν από την πτώση με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έβαλε το πόδι της πάνω στο κάγκελο (…), σε κλάσματα δευτερολέπτου έπεσε κάτω με το κεφάλι», έγραψε συμμαθήτριά της στο Facebook.

Το σημείο του σχολείου από όπου έπεσε η 13χρονη

Xαϊδάρι: Έρευνες από την ΕΛ.ΑΣ. για την πτώση της 13χρονης

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 13χρονη μαθήτρια Γυμνασίου έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η αστυνομία, ωστόσο, φαίνεται να έχει ξεκάθαρη εικόνα από τις μαρτυρίες που έχει συλλέξει από το σχολείο τις τελευταίες ώρες. Έχει καταλήξει σε ένα συμπέρασμα για το τι έχει συμβεί, ωστόσο η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη.

«Oύτε κατασκευαστικό ήταν το πρόβλημα, ούτε γλίστρησε ούτε τίποτα. Τα παιδιά που είδαν το παιδί να πέφτει, με φώναξαν να μου πουν τι έγινε. Η αστυνομία κάνει έρευνες. Οι αρχές έχουν βρει μάρτυρες», δήλωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και τον Αλέξανδρο Γύγο η διευθύντρια του σχολείου.

Χαϊδάρι: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της 13χρονης

Η 13χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε καταστολή στην Εντατική του Νοσοκομείου Παίδων, έπειτα από την 4ωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή, ωστόσο τα 24ωρα που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς το παιδί φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και το εγκεφαλικό οίδημα που υπέστη είναι αυτό που απασχολεί ιδιαιτέρως τους γιατρούς.

