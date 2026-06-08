«Έφαγαν πόρτα» από ΗΠΑ οι Τούρκοι και για την αναβάθμιση των F-16!

Μεγαλώνει η απόσταση υπέρ της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας

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Όχι από ΗΠΑ στην Τουρκία και για την αναβάθμιση των F-16!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ δεν θα παρέχουν εξαρτήματα και τεχνογνωσία για την αναβάθμιση των τουρκικών F-16.
  • Η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει προοδεύσει στα ντρόουνς, αλλά η αναβάθμιση των F-16 παραμένει δύσκολη.
  • Η απόσταση της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας από την ελληνική συνεχώς μεγαλώνει.
  • Ο Ερντογάν προγραμματίζει αιτήματα προς τις ΗΠΑ εν όψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου.
  • Η αμερικανική υποστήριξη προς την Τουρκία έχει μειωθεί, με τις ΗΠΑ να είναι λιγότερο πρόθυμες να εξυπηρετήσουν τις απαιτήσεις της.

Νέα δυσάρεστη είδηση για τους Τούρκους μετά τα F-35. Οι Αμερικανοί δε θα τους δώσουν ούτε εξαρτήματα και τεχνογνωσία για την αναβάθμιση των F-16 που ήδη κατέχουν! 

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Ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα τα τελευταία στοιχεία για το νέο τουρκικό «στραπάτσο».   

Όπως ανέφερε, γνωρίζουμε ότι η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει κάνει άλματα κυρίως σε ό,τι αφορά τα ντρόουνς. Αλλά αυτό από το να αναβαθμίσουν μόνοι τους τα F-16 σε Viper, όπως έχει πράξει ήδη και συνεχίζει να πράττει η Ελλάδα, έχει μία μεγάλη απόσταση.

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«Η διαχείριση πτήσεων και η διασύνδεση των οπλικών συστημάτων είναι μία δύσκολη δουλειά. Στην πραγματικότητα κάνουν την ανάγκη φιλότιμο, καθώς οι Αμερικανοί τους έχουν κόψει και εκεί την πρόσβαση. Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία του συστήματος μοντάρουν ωραία βίντεο με την τεχνητή νοημοσύνη, όμως, τα μαχητικά αεροσκάφη δεν πετούν όπως τα βιντεοπαιχνίδια.

Σκηνικό... video games για την αμυντική βιομηχανία των Τούρκων

Σκηνικό... video games για την αμυντική βιομηχανία των Τούρκων 

Στο εσωτερικό προσπαθούν να το επικοινωνήσουν ως τεχνολογικό θρίαμβο, όμως η αλήθεια είναι ότι η απόσταση με την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία όλο και μεγαλώνει» τόνισε ο διευθυντής σύνταξης του Star.

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O H. Παπανικολάου αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι η ατζέντα του Ερντογάν εν όψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα γεμίζει με αιτήματα προς τους Αμερικανούς. «Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός της συμμαχίας όμως κανείς δεν θέλει πλέον να εξυπηρετεί τους γκρινιάρηδες Τούρκους με την ευκολία του παρελθόντος. Αν τελικά ο Τραμπ δεν παραστεί στη Σύνοδο, η γκρίνια των Τούρκων θα σπάσει κάθε ρεκόρ» κατέληξε.   

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