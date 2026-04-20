Άση Μπήλιου: Απρόβλεπτη τύχη σε ερωτικά & οικονομικά για 4 ζώδια στις 24/4

Η Άση Μπήλιου αποκάλυψε στο Stars System του Σαββάτου 18/4 ότι για κάποιους η ακριβής Σύνοδος της Αφροδίτης με τον Ουρανό στον Ταύρο που θα γίνει στις 24 Απριλίου, θα φέρει απρόβλεπτη τύχη σε ερωτικά και οικονομικά.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εκπομπή Stars System

«Στις 24 του μηνός έχουμε την ακριβή σύνοδο της Αφροδίτης με τον Ουρανό για τελευταία φορά στο ζώδιο του Ταύρου. Από εδώ και κάτω, τα επόμενα χρόνια η Αφροδίτη με τον Ουρανό θα συναντώνται στο ζώδιο των Διδύμων», εξήγησε αρχικά η αστρολόγος, καθώς ο πλανήτης Ουρανός αλλάζει ζώδιο κάθε 7 χρόνια και τώρα είναι η σειρά του να μετακινηθεί στους Διδύμους.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Σύνοδος Αφροδίτης- Ουρανού: Ποιοι είναι οι τυχεροί στις 24/4

Πολύ τυχεροί θα είναι στις 24/4 όσοι:

έχουν γεννηθεί στο τέλος των ζωδίων και συγκεκριμένα στις 29 μοίρες:

του Ταύρου του Σκορπιού του Αιγόκερω και της Παρθένου

ή όσοι έχουν ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια

σε αυτά τα ζώδια ή Αφροδίτη σε αυτά τα ζώδια

Τι να περιμένουν οι τυχεροί; «Κεραυνοβόλοι έρωτες, από το πουθενά ξαφνικά μπορεί να γνωρίζετε έναν άνθρωπο, να ερωτεύεστε, και εύχομαι να είστε μόνοι μόνες ώστε να πιάσει και τόπο, να μην μπείτε σε διλήμματα, και μπορεί και στα οικονομικά, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, μια ξαφνική κληρονομιά, κάτι τέλος πάντων που έρχεται, το οποίο ναι σας κάνει να χαμογελάτε», κατέληξε η Άση Μπήλιου.

Όσοι δε γνωρίζετε την ακριβή θέση των πλανητών τη μέρα που γεννηθήκατε μπορείτε να δείτε τον αστρολογικό σας χάρτη στο asibiliou.gr.