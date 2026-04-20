Ανακαλούνται βρεφικά γεύματα της HiPP - Βρέθηκε ποντικοφάρμακο στην Αυστρία

Η ανακοίνωση της εταιρείας - Τι λέει η αστυνομία της Αυστρίας

Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία pexels (Helena Lopes)
Ανακαλούνται Βρεφικά Γεύματα HiPP - Φόβοι Για Ποντικοφάρμακο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα βαζάκι με βρεφικό γεύμα της εταιρείας HiPP, το οποίο είχε μολυνθεί με ποντικοφάρμακο, εντοπίστηκε στην Αυστρία, όπου οι αρχές εξέδωσαν το Σάββατο επείγουσα προειδοποίηση προς τους καταναλωτές.

Αυστριακοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως άγνωστοι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να εκβιάσουν την κατασκευάστρια εταιρεία, ισχυριζόμενοι ότι έχουν μολύνει προϊόντα της με ποντικοφάρμακο, αναγκάζοντας την HiPP να ανακαλέσει ολόκληρες παρτίδες βρεφικών γευμάτων. 

«Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχει εισαχθεί μια επικίνδυνη ουσία σε κάποιο προϊόν», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία HiPP, συμπληρώνοντας πως βαζάκια βρεφικών γευμάτων με πατάτες και καρότα ενδέχεται να έχουν μολυνθεί. 

Ανακαλούνται βρεφικά γεύματα της HiPP - Εντοπίστηκε ποντικοφάρμακο

Bαζάκια βρεφικών γευμάτων με πατάτες και καρότα της HiPP ενδέχεται να έχουν μολυνθεί με ποντικοφάρμακο

Η αυστριακή αστυνομία προειδοποίησε τους καταναλωτές να μην ανοίξουν κάποιο από τα ύποπτα βαζάκια και να ενημερώσουν αμέσως τις αρχές. 

Ένα περιστατικό αναφέρθηκε από καταναλωτή το Σάββατο, αλλά το προϊόν δεν καταναλώθηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή. 

Ο αυστριακός οργανισμός για την ασφάλεια των τροφίμων (AGES) αναφέρει στην ανακοίνωσή του πως πιθανολογείται ότι η υπόθεση αποτελεί απόπειρα εκβιασμού της κατασκευάστριας εταιρείας. Σύμφωνα με τον AGES, κατά την έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψαν «υποψίες» ότι ορισμένα βαζάκια βρεφικών γευμάτων με πατάτες και καρότα ενδέχεται να μολύνθηκαν με ποντικοφάρμακο.

Βάσει των μέχρι στιγμής πληροφοριών, ένα υποκατάστημα της αλυσίδας SPAR στο Άιζενστατ έχει επηρεαστεί. Το βράδυ της Παρασκευής η εταιρεία HiPP ανακάλεσε όλα τα προϊόντα της από σούπερ μάρκετ της αλυσίδας SPAR σε όλη την Αυστρία. Από την πλευρά της, η SPAR ανακοίνωσε πως απέσυρε όλα τα προϊόντα της HiPP από τα ράφια των καταστημάτων της στην Αυστρία, για προληπτικούς λόγους.  

«Η κατανάλωση ενός τέτοιου (σ.σ. μολυσμένου με ποντικοφάρμακο) γεύματος μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή», προειδοποίησε η HiPP, ενώ εκπρόσωπος της εταιρείας περιέγραψε την υπόθεση ως «εξωτερική εγκληματική παρέμβαση». 

Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί παραβιασμένα βαζάκια 

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι σε κανένα από τα βαζάκια με τα παιδικά γεύματα που αποσύρθηκαν από καταστήματα στην Αυστρία δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης. Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος προειδοποίησε ότι τυχόν μολυσμένα προϊόντα ενδέχεται να έχουν ήδη αγοραστεί πριν από την ανάκληση. 

Στο πλαίσιο αυτό, η αυστριακή αστυνομία απηύθυνε έκκληση προς τους γονείς να μην καταναλώσουν βρεφικά γεύματα της HiPP, αλλά να τα επιστρέψουν στα σούπερ μάρκετ και να επικοινωνήσουν με τις αρχές εάν παρατηρήσουν κάτι ύποπτο. 

Σύμφωνα με τον AGES, οι δραστικές ουσίες που περιέχονται συνήθως σε ποντικοφάρμακα μπορούν να επηρεάσουν την πήξη του αίματος.

Πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν αιμορραγία των ούλων, ρινορραγίες, ανεξήγητους μώλωπες και αίμα στα κόπρανα. Οι γονείς που παρατηρούν τέτοια σημάδια σε μωρά που κατανάλωσαν βρεφικά γεύματα της HiPP θα πρέπει να ζητήσουν αμέσως ιατρική βοήθεια, υπογραμμίζεται. 

Η οικογενειακή επιχείρηση HiPP ιδρύθηκε το 1899 στη Βαυαρία της Γερμανίας. Σήμερα, η έδρα της βρίσκεται στο Ζάκσελν της Ελβετίας.
 

