Κουρούπη - Δερβιτσιώτης: Έκαναν σίριαλ τη ζωή και τη σχέση τους!

Στον Κωνσταντίνο Ντάφλο και την κάμερα του Breakfast@Star μίλησαν η Βαλέρια Κουρούπη κι ο Μάριος Δερβιτσιώτης, το ζευγάρι των ηθοποιών που ανεβάζει στο YouTube χιουμοριστικά βιντεάκια για τη ζωή του.

«Σκεφτήκαμε κάποια στιγμή ότι μας λείπει πολύ η κωμωδία. Μας έλειπε λίγο αυτό το παλιό καλό της παλιάς τηλεόρασης και το συζητούσαμε πολλές φορές και είπαμε αυτή την τρελή ιδέα. Δεν κάνουμε κάτι στα social να μοιάζει με την τηλεόραση που αγαπήσαμε, που μπορούν να λέγονται τα πράγματα ανοιχτά, χωρίς πάρα πολύ. Ξέρεις, αυτό το political correct που βέβαια το έχουμε και το προσέχουμε, δε θίγουμε άνθρωπο», είπε αρχικά η ηθοποιός για τα βιντεάκια που ποστάρουν Στο Κρεβάτι.

«Κάθεστε και γράφετε και κείμενα και σε άσχετη φάση τύπου έλα τώρα να γράψουμε το τρίτο επεισόδιο;», τους ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Εγώ σκέψου, έμεινε το αμάξι μου με μπαταρία και έγραψα στο κινητό. Όση ώρα περίμενα την οδική έγραψα δύο επεισόδια», απάντησε ο Μάριος Δερβιτσιώτης.

Θα μπορούσε το «κρεβάτι» να πάει και τηλεοπτικά; «Θα μπορούσε. Ναι, είναι ένα οικονομικό πράγμα καλά μου κανάλια. Θέλω να πω, είναι απλό πράγμα. Δεν το ξεκινήσαμε έτσι προς Θεού. Είναι δίλεπτα. Ναι, εμείς γράφουμε. Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να γράψουμε ποτέ για τηλεόραση», είπε η Βαλέρια Κουρούπη.

Το ζευγάρι αποκάλυψε τι τσαντίζει τον έναν στον άλλον. «Με τσαντίζει πάρα πολύ η ενασχόλησή του με το κινητό. Που πρέπει να το κόψει, να το μειώσει για την καλή του ψυχική υγεία», είπε η Βαλέρια. «Το άσκοπο άγχος», δήλωσε ο ηθοποιός για τη σύντροφό του.

Η Βαλέρια Κουρούπη αναφέρθηκε και στη διαφορά ηλικίας με τον σύντροφό της. Εκείνη 51 ετών κι εκείνος 35.

«Η γυναίκα όταν είναι μεγαλύτερη είναι λίγο πρόβλημα κοινωνικό. Δηλαδή μια γυναίκα μπορεί να μην το παρουσιάσει στους γονείς της, τους φίλους της, το παιδί της, τον περίγυρο. Δεν είναι τόσο απλό. Όταν τον γνώρισα και μου είπε την ηλικία του που δεν ήξερα ακριβώς ποιος άνθρωπος είναι, λέω "Ωπ, κάτσε, αυτό είναι λίγο εμπόδιο με τη λογική", όχι στερεοτυπικά, όμως κοινωνικά θα έχουμε κάτι να λέμε. Ε, μετά, που γνωριστήκαμε καλύτερα κι είδα ότι είναι ένας ώριμος άνθρωπος με μια ειδική σοφία, με μια ωριμότητα». «Δεν έχουμε gap. Ναι, δε με κώλωσε τίποτα πρακτικό ή κοινωνικό, αλλά όντως το σκέφτηκα την πρώτη φορά: "Που πας κοπέλια, περίμενε λίγο"», είπε, κλείνοντας η ηθοποιός.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star