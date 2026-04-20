Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου συνεχίζουν στο NOX

"The Velvet Night" - Τετάρτη 22, Πέμπτη 23 και Τετάρτη 29 Απριλίου

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης, ο θρίαμβος του show “The Velvet Night” συνεχίζεται και μετά το Πάσχα, με επιπλέον παραστάσεις τις Τετάρτες 22 και 29 Απριλίου στο NOX αλλά και μια έξτρα μέρα την Πέμπτη 23 Απριλίου.

Οι Τετάρτες στο NOX έχουν ήδη καθιερωθεί ως ένα μοναδικό εβδομαδιαίο ραντεβού υψηλής αισθητικής και ψυχαγωγίας, με ένα show που ξεχωρίζει για τη δυναμική του, τον ρυθμό και μια εντελώς ξεχωριστή εμπειρία που προσφέρει στο κοινό — ένα υπερθέαμα που δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα και δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα κάτι ανάλογο.

Το υπερθέαμα στο NOX συνεχίζεται με τεράστια επιτυχία

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Ο Τάκης Ζαχαράτος και η Έλενα Παπαρίζου συνυπάρχουν σε μια εντυπωσιακή σκηνική συνάντηση-υπερθέαμα, σε μια παραγωγή που ξεπερνά τα συνηθισμένα ελληνικά δεδομένα και φέρνει στη σκηνή μια εμπειρία που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα.

Ο Τάκης Ζαχαράτος, με τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις, το χιούμορ και τη θεατρικότητά του, δημιουργεί ένα καταιγιστικό performance γεμάτο ενέργεια, ενώ η Έλενα Παπαρίζου βάζει φωτιά στη σκηνή με τις ερμηνείες και την εκρηκτική της παρουσία. Το cabaret συναντά το musical και το γέλιο τις μοναδικές ερμηνείες.

Την παράσταση έχουν ήδη επισκεφτεί πλήθος καλλιτεχνών για να δουν από κοντά τον Τάκη Ζαχαράτο να τους μιμείται επί σκηνής, όπως ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μάριος Φραγκούλης, ο Πάνος Μουζουράκης, η Άντζελα Δημητρίου, ο Λευτέρης Πανταζής, η Πέγκυ Ζήνα, η Μαρίνα Σπανού, η Κατερίνα Λιόλιου και πολλοί άλλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και παρουσιαστές που χειροκρότησαν και γέλασαν βλέποντας μια εκδοχή του εαυτού τους μέσα από το αστείρευτο ταλέντο του performer.

Μια υπερπαραγωγή πραγματικά διεθνών προδιαγραφών: 25 χορευτές συμμετέχουν σε εντυπωσιακές χορογραφίες, 13 μουσικοί βρίσκονται επί σκηνής, ενώ performers εμφανίζονται σε πολλαπλούς ρόλους με γρήγορες εναλλαγές. Τα video art και οι σκηνικές εικόνες δημιουργούν μια εμπειρία που θυμίζει musical διαστάσεων Broadway.

Η παράσταση χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό ρυθμό και δομή, με μια αίσθηση ότι τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη — κάτι που επιβεβαιώνεται από τη σκηνοθετική υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού.

Το “The Velvet Night” συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας 3 μοναδικές βραδιές και μετά το Πάσχα: την Τετάρτη 22, την Πέμπτη 23 και την Τετάρτη 29 Απριλίου.

The Velvet Night με την Έλενα Παπαρίζου και τον Τάκη Ζαχαράτο

Αξίζει να το ζήσεις!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Καλλιτεχνική διεύθυνση – σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός
Σενάριο – κείμενα: Τάκης Ζαχαράτος
Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Δίσκος – Θανάσης Χόνδρος 
Τραγουδιστές: Νίνα Μαζάνη, Αντώνης Βλάχος, Αλέξης Νίκολας, Ελένη Αλεξανδρή
Σκηνογραφία: Γιάννης Μουρίκης
Βοηθός Σκηνογράφου: Μαριάννα Παπαγεωργίου 
Σκηνοθεσία Video παράστασης: Μιχαήλ Μαυρομούστακος
Video Art: xsquare design lab - Χρήστος Μαγγανάς
Σχεδιασμός φωτισμού: Περικλής Μαθιέλης
Κοστούμια παράστασης: Γιώργος Σεγρεδάκης
Επιμέλεια κοστουμιών Τάκη Ζαχαράτου: Φιλίτσα Νικολαΐδη
Επιμέλεια κοστουμιών Έλενας Παπαρίζου: Άρης Γεωργιάδης
Χορογραφίες: Νίκος Κουκάκης - Χριστίνα Καλιακάτσου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

NOX ATHENS: Ιερά Οδός 18-20, Αθήνα 
Τηλ. Κρατήσεων: 210 3411000
Ώρα Έναρξης: 21.00
Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/takis-zaxaratos-elena-paparizou-the-velvet/

Site: www.noxathens.com
Instagram: @noxathens 
Facebook: noxathensgr


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA: ΕΛΕΝΗ ΤΩΡΟΥ
SOCIAL MEDIA: ΚΑΛΛΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ – POP COMMUNICATIONS
PROJECT MANAGER: ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ
 

