Καλή εβδομάδα με μία λαχταριστή πατατόπιτα

Αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, και ένα πεντανόστιμο αποτέλεσμα από τον Γιώργο Ρήγα, που φέρνει σήμερα στο Breakfast@Star μία εξαιρετική πατατόπιτα.
Φύλλο σφολιάτας, μπέικον και γραβιέρα, συμπληρώνουν ένα πιάτο από τα πλέον αγαπημένα της ελληνικής οικογένειας, σε μία λίγο πιο σύγχρονη εκδοχή.
ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ, ΜΠΕΪΚΟΝ ΚΑΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ
Υλικά
• 1 πακέτο σφολιάτα
• 4–5 πατάτες
• 150–200 γρ. μπέικον
• 150 γρ. γραβιέρα
• 200 γρ. ανθότυρο
• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια
• 1 πράσο
• 2 κ.σ. μαϊντανό
• 1 κ.γ. θυμάρι
• 1 αυγό (για μέσα)
• 1 αυγό (για άλειμμα)
• 100 ml κρέμα γάλακτος
• Αλάτι, πιπέρι
• Λίγο ελαιόλαδο
Εκτέλεση
1. Πατάτες
• Καθάρισε και κόψε σε κύβους. • Βράσε για ~10 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν αλλά να κρατάνε. • Στράγγισε καλά.
2. Γέμιση
• Σοτάρεις το μπέικον μέχρι να γίνει τραγανό. • Προσθέτεις πράσο + φρέσκο κρεμμύδι και τα μαλακώνεις. • Ρίχνεις τις πατάτες, ανακατεύεις. • Κατεβάζεις από τη φωτιά και προσθέτεις: • γραβιέρα • ανθότυρο • μαϊντανό • θυμάρι • 1 αυγό + (προαιρετικά) κρέμα γάλακτος • Αλατοπιπερώνεις (προσοχή στο αλάτι λόγω μπέικον & τυριών).
3. Στήσιμο • Βάζεις το ένα φύλλο σφολιάτας σε ταψί. • Ρίχνεις τη γέμιση. • Καλύπτεις με το δεύτερο φύλλο. • Κλείνεις τις άκρες καλά.
4. Ψήσιμο • Χαράζεις ελαφρά από πάνω. • Αλείφεις με αυγό. • Ψήνεις στους 180°C για 45–50 λεπτά μέχρι να ροδίσει.