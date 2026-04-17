Γλυκό Σαββατοκύριακο με σύγχρονη τούρτα αμυγδάλου

Παρασκευή στο πλατό του Breakfast@Star και τι καλύτερο, από μία λαχταριστή, αφράτη τούρτα από εκείνες που ξέρει να φτιάχνει ο Γιώργος Ρήγας και να ενθουσιάζει το πλατό της εκπομπής.
Τούρτα Αμυγδάλου λοιπόν, η σημερινή συνταγή, με διαφορετική εκτέλεση που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, αλλά έχει την ίδια και ακόμα καλύτερη γεύση.
ΤΟΥΡΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
Υλικά
Για το παντεσπάνι:
• 5 αυγά
• 150 γρ. ζάχαρη
• 1 βανίλια
• 120 γρ. αλεσμένο αμύγδαλο
• 80 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
• 1 κ.γ. μπέικιν
• 1 πρέζα αλάτι
Για το σιρόπι:
• 100 ml νερό
• 100 γρ. ζάχαρη
• λίγο λικέρ ή άρωμα
Για την κρέμα:
• 400 ml κρέμα γάλακτος
• 250 γρ. κρέμα τυρί
• 80–100 γρ. άχνη ζάχαρη
• 1 βανίλια
Για διακόσμηση:
• Φιλέ αμυγδάλου καβουρδισμένο
Εκτέλεση
Παντεσπάνι Ίδιο όπως πριν:
• Χτυπάς αυγά + ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν καλά
• Προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά απαλά
• Ψήνεις στους 170°C για 30-35 λεπτά
Κρέμα (σημαντικό )
1. Χτυπάς πρώτα την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί
2. Σε άλλο μπολ ανακατεύεις την κρέμα τυρί με άχνη + βανίλια να γίνει λεία
3. Ενώνεις τα δύο με απαλές κινήσεις Έτσι δεν θα «κόψει» και θα βγει βελούδινη
Στήσιμο
• Σιροπιάζεις ελαφρά κάθε παντεσπάνι
• Βάζεις στρώσεις κρέμας
• Καλύπτεις όλη την τούρτα
Διακόσμηση
• Πιέζεις φιλέ αμυγδάλου στα πλαϊνά
• Από πάνω μπορείς:
• λίγη άχνη
• λίγη άχνη
• ή μέλι για πιο ωραίο άρωμα