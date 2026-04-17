Γλυκό Σαββατοκύριακο με σύγχρονη τούρτα αμυγδάλου

Φανταστική λαχταριστή συνταγη από τον Γιώργο Ρήγα

17.04.26 , 12:28
Παρασκευή στο πλατό του Breakfast@Star και τι καλύτερο, από μία λαχταριστή, αφράτη τούρτα από εκείνες που ξέρει να φτιάχνει ο Γιώργος Ρήγας και να ενθουσιάζει το πλατό της εκπομπής. 

Τούρτα Αμυγδάλου λοιπόν, η σημερινή συνταγή, με διαφορετική εκτέλεση που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, αλλά έχει την ίδια και ακόμα καλύτερη γεύση.

tourta amygdalou

Μία συνταγή του Γιώργου Ρήγα, διαφορετική από τα συνηθισμένα

ΤΟΥΡΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Υλικά

 

Για το παντεσπάνι:

• 5 αυγά

• 150 γρ. ζάχαρη

• 1 βανίλια

• 120 γρ. αλεσμένο αμύγδαλο

• 80 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

• 1 κ.γ. μπέικιν

• 1 πρέζα αλάτι

Για το σιρόπι:

• 100 ml νερό

• 100 γρ. ζάχαρη

• λίγο λικέρ ή άρωμα

 Για την κρέμα:

• 400 ml κρέμα γάλακτος

• 250 γρ. κρέμα τυρί

• 80–100 γρ. άχνη ζάχαρη

• 1 βανίλια

  Για διακόσμηση:

• Φιλέ αμυγδάλου καβουρδισμένο

 

Εκτέλεση

Παντεσπάνι Ίδιο όπως πριν:

• Χτυπάς αυγά + ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν καλά

• Προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά απαλά

• Ψήνεις στους 170°C για 30-35 λεπτά

Κρέμα (σημαντικό )

1. Χτυπάς πρώτα την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί

2. Σε άλλο μπολ ανακατεύεις την κρέμα τυρί με άχνη + βανίλια να γίνει λεία

3. Ενώνεις τα δύο με απαλές κινήσεις  Έτσι δεν θα «κόψει» και θα βγει βελούδινη

Στήσιμο

• Σιροπιάζεις ελαφρά κάθε παντεσπάνι

• Βάζεις στρώσεις κρέμας

• Καλύπτεις όλη την τούρτα

Διακόσμηση

• Πιέζεις φιλέ αμυγδάλου στα πλαϊνά

• Από πάνω μπορείς:

• λίγη άχνη

• ή μέλι για πιο ωραίο άρωμα

