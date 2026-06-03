Η GEO Mobility Hellas ενδυναμώνει δυναμικά την παρουσία της Zeekr σε κομβικές περιοχές της χώρας, ενισχύοντας τη στρατηγική και μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του δικτύου της, η GEO Mobility Hellas ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη λειτουργίας του νέου εκθεσιακού χώρου Zeekr στη Θεσσαλονίκη, στο 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στην Πυλαία. Η προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της μάρκας συνεχίζεται δυναμικά, επιπλέον των ήδη δύο Zeekr Stores σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την έναρξη λειτουργίας των νέων Zeekr Test Drive Centers.

Πρόκειται για εξειδικευμένα σημεία συνεργατών Zeekr, όπου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει και να οδηγήσει ολόκληρη τη γκάμα των μοντέλων της μάρκας, συμπεριλαμβανομένων των Zeekr 001, Zeekr X και Zeekr 7X -σύντομα και του Zeekr 7GT- ανακαλύπτοντας τις τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης.

Zeekr Test Drive Centers:

Νομός Σερρών

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ | 8ο χλμ. Σερρών – Θεσσαλονίκης, Σέρρες

Νομός Ιωαννίνων

MAXX MOTORS | 10ο χλμ. Ιωαννίνων – Αθήνας, Ιωάννινα

Νομός Ευβοίας

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | Λ. Αθηνών – Ξηρόβρυση, Χαλκίδα



Η παρουσία της μάρκας στις συγκεκριμένες περιοχές σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης της Zeekr με το ελληνικό κοινό, καθώς και για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου εμπειρίας και εξυπηρέτησης σε ολόκληρη τη χώρα. Η GEO Mobility Hellas συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξη της Zeekr στην Ελλάδα, υλοποιώντας ένα στρατηγικό πλάνο που στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού και σύγχρονου δικτύου παρουσίας πανελλαδικά. Η επέκταση αυτή αποτελεί μέρος της δέσμευσης της εταιρείας να προσφέρει σε ακόμη περισσότερους οδηγούς τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία, την ποιότητα και τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης μέσα από την εμπειρία Zeekr.