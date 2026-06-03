Το Full Circle επιστρέφει: &ME και Rampa, Πάρκο Στρατού στις 27 Ιουνίου

Με την Keinemusik δημιουργούν το μεγαλύτερο event ηλεκτρονικής μουσικής

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Εξοδος
Full Circle 2026 στο Πάρκο Στρατού
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Μετά την περσινή τεράστια επιτυχία, το Full Circle επιστρέφει στο Πάρκο Στρατού στο Γουδή παρέα με τους αγαπημένους του Ελληνικού κοινού, &ME και RAMPA. Η κοινή πορεία του Full Circle και της Keinemusik στην Αθήνα συνεχίζεται για ακόμη μια χρονιά, δημιουργώντας το μεγαλύτερο event ηλεκτρονικής μουσικής της πόλης. 

Η αρχή έγινε στο Anassa City Events τον Σεπτέμβριο του 2023, με το πρώτο και μοναδικό showcase της Keinemusik που έχει πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 4.000 παρευρισκόμενους. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ηλεκτρονική σκηνή της πόλης, εισάγοντας το κοινό στην ιδιαίτερη αισθητική και τη μουσική ταυτότητα της φημισμένης κολεκτίβας και θέτοντας τις βάσεις για όσα ακολούθησαν. 

Η συνέχεια γράφτηκε στο Θησείο, με μια ξεχωριστή, ανοιχτή στο κοινό (12.000 άτομα) εμφάνιση του &ME στην Πλατεία Αγίων Ασωμάτων, στο πλαίσιο του This is Athens – City Festival. Σε ένα εμβληματικό σημείο της πόλης, η εκδήλωση αυτή έφερε την εμπειρία του Full Circle και της Keinemusik στον αστικό ιστό, δημιουργώντας μια άμεση και αυθεντική σύνδεση με το αθηναϊκό κοινό και τους επισκέπτες της πόλης. 

Η δυναμική αυτή κορυφώθηκε στις 21 Ιουνίου 2025, όταν το Πάρκο Στρατού μεταμορφώθηκε σε έναν πολυσύνθετο πολιτιστικό προορισμό με τη διοργάνωση του Full Circle. Με τους &ME και Adam Port στα decks, η εκδήλωση ανέδειξε την Αθήνα ως σημείο αναφοράς για τη διεθνή ηλεκτρονική σκηνή. Με 11.000 άτομα να έρχονται απο το εξωτερικό και υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, το event συνδύασε τη μουσική με τον τουρισμό και τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα, προσελκύοντας ένα πολυσυλλεκτικό κοινό 
από όλο τον κόσμο. 

Σήμερα, το Full Circle επιστρέφει, συνεχίζοντας αυτή την εξέλιξη. Στις 27 Ιουνίου 2026, το Πάρκο Στρατού θα φιλοξενήσει τους &ME και Rampa, δύο από τα βασικά μέλη της Keinemusik. Η φετινή διοργάνωση έρχεται να δώσει συνέχεια σε κάτι που ξεκίνησε το 2023 και εξελίχθηκε μέσα από διαδοχικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου, εδραιώνοντας το Full Circle ως θεσμό.

Πριν τους δυο Γερμανούς καλλιτέχνες, τα decks θα αναλάβουν δύο από τους πλέον ανερχόμενους διεθνείς καλλιτέχνες της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, η Charmeine και οι Vudu

Η Ουκρανή DJ Charmeine, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, ξεκίνησε την καριέρα της το 2020 και κατάφερε να βρει μια θέση πίσω από τα decks όπου μπορούσε να εκφράσει το πάθος της για τη χορευτική μουσική. Πλέον έχει εμφανίσεις σε κάποια απο τα σημαντικότερα 
φεστιβάλ παγκοσμίως όπως το Caprices, το Sonar και το ΑDE. 

Οι Vudu από το Αμμάν (Ιορδανία) επιστρέφουν στην Αθήνα για τη μεγαλύτερη συναυλία τους μέχρι σήμερα. Οι κύριοι πυλώνες του brand, οι Roo και Fairplay, είναι μερικοί από τους πιο δραστήριους καλλιτέχνες στην Ιορδανία, παράγοντας γνωστές κυκλοφορίες και 
δημιουργώντας μοναδικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. 

Το Full Circle δεν αποτελεί απλώς ενα party brand, αλλά μια πλατφόρμα που επαναπροσδιορίζει τη σχέση της Αθήνας με τη σύγχρονη μουσική κουλτούρα, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην πόλη, τους καλλιτέχνες και το κοινό της. 

Join the Circle

Εισιτήρια: https://my.weezevent.com/full-circle-with-&ME-and-Rampa 
Instagram: https://www.instagram.com/fullcircle.ofc/ 
Info: tickets@fillthecircle.com

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