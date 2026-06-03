Αναστασοπούλου για Πανόπουλο: «Ποτέ δεν ξέρεις τι φέρνει η ζωή»

Όσα είπε η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ στο Breakfast@Star

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Δείτε όσα είπε η Μαρία Αναστασοπούλου στο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Αναστασοπούλου απολογίζεται για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, σημειώνοντας θετική εξέλιξη σε σχέση με την πρώτη χρονιά.
  • Είναι σε περίοδο συζητήσεων για το τηλεοπτικό της μέλλον και προτιμά να κρατά κλειστά τα χαρτιά της.
  • Αναφέρεται στη φιλία και συνεργασία της με τον Δημήτρη Πανόπουλο, χωρίς να επιβεβαιώνει φήμες για συνεργασία.
  • Υποστηρίζει την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, καλώντας σε περισσότερη ανθρωπιά από τους επικριτές.
  • Σχολιάζει τις φημολογούμενες αλλαγές στο Καλημέρα Ελλάδα, επισημαίνοντας τη σημασία της ομαδικής συνεργασίας.

Τον δικό της απολογισμό έκανε η Μαρία Αναστασοπούλου για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν μιλώντας στον Ηλία Σκουλό και το Breakfast@Star, επισημαίνοντας ότι το πρόσημο είναι σαφώς πιο θετικό σε σχέση με την πρώτη χρονιά.

Αναστασοπούλου για Πανόπουλο: «Ποτέ δεν ξέρεις τι φέρνει η ζωή»

«Δεν έχουμε ανακαλύψει την πυρίτιδα, αλλά είναι κάπως διαφορετικό σε σχέση με ό,τι παίζει εκείνη την ώρα στο slot αυτό», δήλωσε. Παρά τις δοκιμές και τις απόπειρες που έγιναν, άλλες πετυχημένες και άλλες όχι, θεωρεί ότι στο τέλος η εκπομπή βγήκε κερδισμένη. 

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Όσον αφορά το τηλεοπτικό της μέλλον και το αν θα παραμείνει στο ίδιο project τη νέα σεζόν, η δημοσιογράφος προτιμά να κρατά κλειστά τα χαρτιά της, καθώς βρίσκεται σε περίοδο συζητήσεων. Ξεκαθαρίζει τη στάση της λέγοντας: «Εγώ είμαι της άποψης ότι αν δεν έχεις κάτι συγκεκριμένο να πεις, δεν υπάρχει λόγος να μιλάς», προσθέτοντας πως το σημαντικό είναι να είναι καθημερινά στη θέση τους και να κάνουν αυτό που ξέρουν καλά. Παράλληλα, δηλώνει ανοιχτή σε νέες προκλήσεις, αφού έχει δοκιμάσει διαφορετικά πράγματα στο παρελθόν, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει πολύ καλή διάθεση από όλες τις πλευρές.

Αναστασοπούλου για Πανόπουλο: «Ποτέ δεν ξέρεις τι φέρνει η ζωή»

Απαντώντας στις φήμες που τη θέλουν να συνεργάζεται με τον Κώστα Τσουρό ή τον Δημήτρη Πανόπουλο, ξεκαθάρισε ότι προτιμά να μιλά επί πραγματικών δεδομένων κι όχι με βάση τηλεοπτικά σενάρια. Ειδικά για τον Δημήτρη Πανόπουλο, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια φιλία και τη συνεργασία τους, σχολιάζοντας ότι είναι λογικό να γίνονται τέτοιες σκέψεις, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο υπαρκτό σενάριο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Δημήτρης είναι στο Weekend Live, εγώ είμαι στο Live You. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν ξέρεις η ζωή τι φέρνει». 

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Αναστασοπούλου για Πανόπουλο: «Ποτέ δεν ξέρεις τι φέρνει η ζωή»

Η δημοσιογράφος πήρε θέση και για την κριτική που δέχτηκε η εκπομπή του Κώστα Τσουρού. Η ίδια υποστήριξε ότι είδε μια αξιοπρεπή προσπάθεια και στάση από την πλευρά του παρουσιαστή, εκφράζοντας την αμφιβολία της για το αν όσοι σχολίαζαν αρνητικά έβλεπαν όντως την εκπομπή. Μάλιστα, στέλνει ένα μήνυμα προς τους επικριτές, υπενθυμίζοντας: «Πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι στη θέση του τόσο αυστηρά κρινόμενου μπορεί να βρεθούμε ανά πάσα στιγμή όλοι μας», συμπληρώνοντας ότι αν το σκεφτόμαστε αυτό, θα γίνουμε όλοι λίγο πιο ανθρώπινοι. 

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Τέλος, έχοντας εμπειρία από την πρωινή ζώνη του AΝΤ1, σχολιάζει τις φημολογούμενες αλλαγές στο Καλημέρα Ελλάδα και την πιθανή αλλαγή του τίτλου. Θυμίζει ότι είχε εκφράσει και στο παρελθόν την άποψη πως η διατήρηση του τίτλου της εκπομπής του Γιώργου Παπαδάκη ήθελε δεύτερη σκέψη, οπότε βρίσκει λογική μια τέτοια εξέλιξη

Αναστασοπούλου για Πανόπουλο: «Ποτέ δεν ξέρεις τι φέρνει η ζωή»

Εκφράζει τη συμπάθειά της για το δίδυμο του Παναγιώτη με τον Στέφανο, σημειώνοντας ότι είχαν λίγο χρόνο στη διάθεσή τους για να αποδείξουν τι αξίζουν. Όσο για το ενδεχόμενο προσθήκης μιας γυναίκας στην ομάδα, εμφανίζεται επιφυλακτική, επισημαίνοντας: «Προσθήκες σε πρόσωπα δεν είναι a priori επιτυχημένη συνταγή». Καταλήγει ότι το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στο να δέσει η ομάδα και να βγάζουν οι άνθρωποι αυτό που έχουν μέσα τους, ειδικά σε μια τόσο απαιτητική ζώνη όπου ο τηλεθεατής ξυπνάει μαζί τους.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

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Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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BREAKFAST@STAR
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ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΡΟΣ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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