Καλομοίρα για Γιώργο Μπούσαλη: «Έχουμε περάσει 2 φορές κρίση στο γάμο μας»

Όσα αποκάλυψε η ποπ σταρ για τον γάμο της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καλομοίρα αποκάλυψε ότι έχει περάσει δύο κρίσεις στον γάμο της με τον Γιώργο Μπούσαλη, με τη σχέση τους να διαρκεί 20 χρόνια και τον γάμο τους 15.
  • Η ψυχοθεραπεία την βοήθησε να κατανοήσει ζητήματα που επηρεάζουν τη σχέση της, όπως η στάση του πατέρα της.
  • Ανέφερε ότι τα αρνητικά σχόλια του συζύγου της την επηρεάζουν περισσότερο από αυτά τρίτων.
  • Η Καλομοίρα δήλωσε ότι ο Γιώργος είναι προτεραιότητά της και ότι έχει εμπιστοσύνη σε αυτόν.
  • Αν μάθαινε ότι ο σύζυγός της την απάτησε, θα πονούσε πολύ και δεν ξέρει αν θα τον συγχωρούσε.

Η Καλομοίρα μίλησε για τον γάμο της με τον Γιώργο Μπούσαλη, τη μακρόχρονη σχέση τους και τις δύο δύσκολες περιόδους που, όπως είπε, πέρασαν μαζί. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στην ψυχοθεραπεία, στη στάση του συζύγου της και στον τρόπο που αντιμετωπίζει η ίδια τα σχόλια και τη ζήλια μέσα στη σχέση τους, σε συνέντευξή της στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, στο νέο επεισόδιο του AnesTea The Podcast.

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Όπως είδαμε και στο απόσπασμα που προβλήθηκε μέσα από το Breakfast@Star, στο κέντρο της συζήτησης βρέθηκε η προσωπική της διαδρομή και το πώς η ψυχοθεραπεία την βοήθησε να κατανοήσει πλευρές της σχέσης της με τον πατέρα της, αλλά και ζητήματα που επηρέασαν τη σχέση με τον σύζυγό της. Η Καλομοίρα είπε χαρακτηριστικά: «Κάνω τέσσερα χρόνια ψυχοθεραπεία, αλλά είχα κάνει και παλαιότερα. Μέσα από την ψυχοθεραπεία κατάλαβα πολλά πράγματα για τη σχέση με τον μπαμπά μου, αλλά και άλλα θέματα με τον σύζυγό μου».

Η Καλομοίρα φιλοξενήθηκε στον καναπέ του Ανέστη Ευαγγελόπουλου

Η Καλομοίρα φιλοξενήθηκε στον καναπέ του Ανέστη Ευαγγελόπουλου

Η ίδια εξήγησε ότι τα αρνητικά σχόλια από τον Γιώργο Μπούσαλη την επηρεάζουν περισσότερο από ό,τι τα σχόλια τρίτων. Όπως είπε: «Αν ο Γιώργος μου πει κάτι αρνητικό ή κάτι που δεν του αρέσει, με πειράζει πολύ. Όταν μου κάνει αρνητικά σχόλια ο κόσμος δε με νοιάζει. Έτσι το έψαξα και ανακάλυψα ότι φταίει ο μπαμπάς μου». Η αναφορά αυτή συνδέθηκε, όπως προκύπτει από τα λεγόμενά της, με όσα ανέλυσε μέσα από την ψυχοθεραπεία.

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Αναφερόμενη στη μακρά πορεία του ζευγαριού, η Καλομοίρα σημείωσε ότι οι δυο τους είναι μαζί 20 χρόνια και παντρεμένοι 15. «Με τον Γιώργο είμαστε 20 χρόνια μαζί και παντρεμένοι 15. Θα έλεγα ότι ήταν σαν να παντρεύτηκα τρεις φορές τον ίδιο άντρα. Στην αρχή ήταν πιο νέος και πιο νευρικός. Τώρα είναι πιο ήρεμος και σκέφτεται περισσότερο πώς θα μου μιλήσει. Δεν είναι τόσο απότομος. Στην αρχή της σχέσης μας, ο Γιώργος ζήλευε λίγο, αλλά μετά καθόλου. Εγώ ζηλεύω πιο πολύ από τον Γιώργο. Στην αρχή έψαχνα κινητά και τέτοια, αλλά πλέον του έχω εμπιστοσύνη», είπε μεταξύ άλλων.

Η Καλομοίρα με τον Γιώργο Λιανό στο I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!

Η Καλομοίρα με τον Γιώργο Λιανό στο I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!

Η Καλομοίρα στάθηκε και στη σημασία που δίνει στον σύζυγό της μέσα στην καθημερινότητα του γάμου τους. Όπως είπε: «Ο Γιώργος για μένα είναι προτεραιότητα και κάνω πάντα αυτά που θέλει. Αν ο άντρας σου είναι καλός μαζί σου και σε προσέχει, γιατί να μην το κάνεις;». Στην ίδια συνέντευξη περιέγραψε ότι η σχέση τους πέρασε δύο φορές κρίση στον γάμο τους, ενώ αναφέρθηκε και σε μια συγκεκριμένη περίοδο έντασης που, όπως είπε, ξεκίνησε όταν παρουσίασε το I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!, στον ΣΚΑΪ.

Καλομοίρα: Το τραγούδι που έγραψε για τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη

Για εκείνη τη φάση είπε πως είχε προηγηθεί οικογενειακή συζήτηση και συμφωνία, όμως όταν απομακρύνθηκε από τη δουλειά τα πράγματα δυσκόλεψαν. «Έχουμε περάσει δύο φορές κρίση στον γάμο μας. Περάσαμε μία δύσκολη περίοδο όταν με είχε νευριάσει πάρα πολύ με κάτι. Είχα κλείσει μία δουλειά κι ήμουν πολύ ενθουσιασμένη γιατί δεν είχα δουλέψω για πολύ καιρό. Κάναμε μίτινγκ όλη η οικογένεια και συμφωνήσαμε να το κάνω. Όταν έφυγα, μετά από τρεις μέρες έγινε της μουρλής. Δεν μπορούσα να φύγω απ’ τη δουλειά όμως, γιατί την είχα κλείσει. Μετά ηρέμησαν τα πράγματα, τα βρήκαμε και αυτό μας έδεσε περισσότερο». 

Ο Γιώργος Μπούσαλης κι η Καλομοίρα έχουν αποκτήσει τρία παιδάκια

Ο Γιώργος Μπούσαλης κι η Καλομοίρα έχουν αποκτήσει τρία παιδάκια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τέλος, η Καλομοίρα μίλησε και για το πώς θα αντιδρούσε αν μάθαινε ότι ο σύζυγός της την απάτησε. Η απάντησή της ήταν προσωπική και άμεση, χωρίς να δώσει πιο συγκεκριμένη εκδοχή για το τι θα έκανε. «Αν μάθαινα ότι ο Γιώργος με απάτησε θα πονούσα πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Μπορεί και να τον συγχωρούσα», απάντησε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

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ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΑΛΗΣ
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BREAKFAST@STAR
 |
ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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