Καλομοίρα: Το τραγούδι που έγραψε για τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη

«Happy Birthday To You» από την Καλομοίρα

Η Καλομοίρα παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Happy Birthday To You» διαθέσιμο τώρα από την Heaven Music.

Αυτό το ειδικό κομμάτι προέρχεται από μια συναισθηματική ερμηνεία που έδωσε η Καλομοίρα στο πάρτι για τα 40α γενέθλια του συζύγου της Γιώργου Μπούσαλη αλλά και του παγκοσμίου φήμης κομμωτή Δημήτρη Γιαννέτου.

Το τραγούδι, το οποίο έγραψε η ίδια η Καλομοίρα, αποτέλεσε το αποκορύφωμα της βραδιάς! Οι καλεσμένοι παρότρυναν την Καλομοίρα να το κυκλοφορήσει επισήμως και τώρα το «Happy Birthday To You» είναι διαθέσιμο για όλους!

Πρόκειται για ένα διαφορετικό τραγούδι που δεν είναι μόνο μια γιορτινή ευχή, αλλά ένα νέος, διαχρονικός ύμνος που φέρνει μια νότα χαράς σε οποιαδήποτε γιορτή!

Η icon performer Καλομοίρα μας δείχνει την πιο γλυκιά πλευρά της, σε ένα τραγούδι που έγραψε ειδικά για τον επί 14 χρόνια σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη.

Εκτός από τους στίχους η Καλομοίρα συμμετέχει και στη μουσική του «Happy Birthday To You» μαζί με τον καταξιωμένο παραγωγό Mark F. Angelo.

Με το μοναδικό τρόπο και την χαρακτηριστική της χροιά η Καλομοίρα δηλώνει:

«I love celebrating you,

It's all I want to do,

Just me and my baby,

This is my birthday song for you.

Happy, happy birthday,

Happy, happy birthday,

Happy, happy birthday to you.

I sing happy, happy birthday,

Happy, happy birthday,

I'll always be in love with you»

Το νέο τραγούδι της Καλομοίρας - «Happy Birthday To You» κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Heaven Music.

