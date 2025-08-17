Νίκος Καρβέλας: Η Έλενα Φερεντίνου ποζάρει με τον 3 ετών γιο τους

Η Έλενα Φερεντίνου, η σύντροφος του Νίκου Καρβέλα, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο, όπου απαθανατίστηκε μαζί με τον γιο τους. Ο μικρός, που πλέον είναι τριών ετών, πρωταγωνιστεί σε μια σπάνια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στον προσωπικό λογαριασμό της μητέρας του στο Instagram. 

Νίκος Καρβέλας – Έλενα Φερεντίνου: H φωτογραφία τους από το Μπέρμιγχαμ

Σε αυτήν, η Έλενα ποζάρει χαμογελαστή, κρατώντας στην αγκαλιά της τον γιο τους, ο οποίος δείχνει να απολαμβάνει την αγκαλιά της. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν αμέσως την αγάπη τους για το στιγμιότυπο, εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για την ομορφιά και την ομοιότητα του παιδιού με τους γονείς του.

Η ανάρτηση της Έλενας Φερεντίνου

Ανάμεσα στα σχόλια ξεχώρισε και αυτό της Άννας Βίσση, η οποία με μια λιτή αλλά γεμάτη ενθουσιασμό φράση έγραψε: «Πόσο όμορφος!».

Άννα Βίσση: Το δείπνο στο Λονδίνο με Καρβέλα και Φερεντίνου

Η σχέση της Έλενας Φερεντίνου με τον Νίκο Καρβέλα κρατάει αρκετά χρόνια και έχει απασχολήσει κατά καιρούς τα μέσα. Ο ίδιος ο συνθέτης, μιλώντας στο παρελθόν για τη σύντροφό του, είχε αναφέρει με έναν ιδιαίτερο τρόπο το πόσο εκτιμά την αρμονία και τη συνύπαρξη που έχουν.

Νίκος Καρβέλας: Η Έλενα Φερεντίνου ποζάρει με τον 3 ετών γιο τους

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Μεγάλη Εικόνα του MEGA με τη Νίκη Λυμπεράκη, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεν είναι σύντροφος, ούτε συνοδοιπόρος, είναι μία γυναίκα με την οποία ταιριάζω γιατί δεν με ενοχλεί. Είναι μεγάλο προτέρημα και ικανότητα να μπορεί ένας άνθρωπος να μην ενοχλεί έναν άνθρωπο άλλον, όταν είναι τόσες πολλές ώρες μαζί». Αυτή η δήλωση αποτελεί μια μαρτυρία της ξεχωριστής δυναμικής που χαρακτηρίζει τη σχέση τους, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ελευθερία.

