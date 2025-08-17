Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Οι νέες καλοκαιρινές πόζες του ζευγαριού

Ο έρωτάς τους είναι πλέον κοινό μυστικό και, παρότι κρατούν χαμηλούς τόνους στις δηλώσεις τους, οι κοινές τους δραστηριότητες μιλούν από μόνες τους!

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου κι ο Γιώργος Γεροντιδάκης στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Από τους πρώτους μήνες της σχέσης τους, φαίνεται η Ντορέττα Παπαδημητρίου κι ο Γιώργος Γεροντιδάκης είναι αχώριστοι. Το καλοκαίρι τους είναι γεμάτο ταξίδια, με προορισμούς που περιλαμβάνουν την... εναλλακτική Ίο, τη γραφική Λέσβο αλλά και τη γειτονική Τουρκία. Σε κάθε τους προορισμό, ο φακός τους απαθανατίζει μαζί, γεμάτους χαμόγελα κα απόλυτα δεμένους.

Ντορέττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδάκης: Οι κινήσεις που «φωνάζουν» έρωτα

Η σχέση τους δε χρειάζεται επίσημες δηλώσεις για να επιβεβαιωθεί. Οι πράξεις τους είναι πολύ πιο δυνατές. Μια χαρακτηριστική κίνηση που πρόδωσε τον έρωτά τους ήταν η ταυτόχρονη ανάρτηση φωτογραφιών στο Instagram, λίγες μέρες μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Τόσο η Ντορέττα όσο κι ο Γιώργος «ανέβασαν» σχεδόν την ίδια στιγμή φωτογραφίες με παρόμοια αισθητική από το μπάνιο τους στην ίδια παραλία. Αυτή η κίνηση ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι μαζί και -μάλιστα- πολύ ευτυχισμένοι.

Η ανάρτηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου

Οι φωτογραφίες τους δεν είναι απλές αναμνήσεις διακοπών. Αποτυπώνουν τον ρομαντισμό, την αρμονία και τη χαρά που μοιράζονται. Φαίνεται πως έχουν βρει ο ένας στον άλλον έναν πολύτιμο σύντροφο, με τον οποίο μπορούν να περνούν ποιοτικό χρόνο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και να μοιράζονται μικρές, προσωπικές στιγμές με το κοινό τους.

Η ανάρτηση του Γιώργου Γεροντιδάκη

Ντορέττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδάκης: Δύο καλλιτέχνες μαζί

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, με την πολύχρονη πορεία της ως ηθοποιός και παρουσιάστρια, είναι μια από τις πιο αγαπητές φυσιογνωμίες της ελληνικής τηλεόρασης. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης, από την άλλη, έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την επιτυχημένη σειρά Άγριες Μέλισσες, όπου ενσάρκωσε με επιτυχία τον ρόλο του «Μελέτη».

Η ένωση των δύο ταλαντούχων καλλιτεχνών έχει ενθουσιάσει τους θαυμαστές και τους followers τους στα social, οι οποίοι παρακολουθούν με αγάπη κάθε τους κοινή ανάρτηση κι εμφάνιση.