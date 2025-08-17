Νεκρός 34χρονος κρατούμενος στο Α.Τ. Κερατέας

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Αργυρώ Αναστασίου)
Νεκρός στο αστυνομικό τμήμα Κερατέας βρέθηκε ένας 34χρονος κρατούμενος για υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο εν λόγω άνδρας συνελήφθη το Σάββατο και το πρωί της Κυριακής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κρατητήριο.

Για το περιστατικό γίνεται προανάκριση.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό: 

«Σήμερα το πρωί (17 Αυγούστου 2025) σε χώρο κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Κερατέας, αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος είχε συλληφθεί χθες Σάββατο 16 Αυγούστου 2025, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής.

Παράλληλα διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Σημειώνεται ότι, σε βάρος του ανωτέρω είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος εμφάνισης σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.»
 

ΚΕΡΑΤΕΑ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
