Route 360: Μια ακόμα... αποχώρηση από το πλήρωμα της «Δέσποινας»

Η «Δέσποινα» σαλπάρει και πάλι για το απέραντο γαλάζιο, στο μεγαλύτερο ίσως πέρασμα χωρίς ανθρώπινη παρουσία. Το τροπικό κλίμα και ο δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα δοκιμάσουν για ακόμη μία φορά τα όριά τους και θα τεστάρουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Μετά από 17 μέρες και 3000 ναυτικά μίλια, τα πρώτα νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας θα φανούν στον ορίζοντα και μία νέα εμπειρία θα ξεκινήσει. Δυστυχώς, ο Κώστας, που ήταν ο μόνος που είχε κάνει ολόκληρο το ταξίδι μέχρι αυτό το σημείο χωρίς διακοπή, θα αποφασίσει να αποχωρήσει και να αφήσει τον Γιάννη με τη Βάσω να το φέρουν εις πέρας...

Route 360

κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:15

