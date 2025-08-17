Route 360: Μια ακόμα... αποχώρηση από το πλήρωμα της «Δέσποινας»

Τι θα δούμε σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου στις 18:15

17.08.25 , 11:58 Route 360: Μια ακόμα... αποχώρηση από το πλήρωμα της «Δέσποινας»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η «Δέσποινα» σαλπάρει και πάλι για το απέραντο γαλάζιο, στο μεγαλύτερο ίσως πέρασμα χωρίς ανθρώπινη παρουσία. Το τροπικό κλίμα και ο δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα δοκιμάσουν για ακόμη μία φορά τα όριά τους και θα τεστάρουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Route 360: Μια ακόμα... αποχώρηση από το πλήρωμα της «Δέσποινας»

Μετά από 17 μέρες και 3000 ναυτικά μίλια, τα πρώτα νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας θα φανούν στον ορίζοντα και μία νέα εμπειρία θα ξεκινήσει. Δυστυχώς, ο Κώστας, που ήταν ο μόνος που είχε κάνει ολόκληρο το ταξίδι μέχρι αυτό το σημείο χωρίς διακοπή, θα αποφασίσει να αποχωρήσει και να αφήσει τον Γιάννη με τη Βάσω να το φέρουν εις πέρας...

Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και την παρέα του

Route 360: Μια ακόμα... αποχώρηση από το πλήρωμα της «Δέσποινας»

Route 360
κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:15 

 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Route 360

ROUTE 360
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
 |
ΒΑΣΩ ΒΙΛΕΓΚΑΣ
