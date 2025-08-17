Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έριξε καυστικό υγρό σε άνδρα επειδή έκανε φασαρία!

Συνελήφθη η ίδια και η συνεργός της

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Θεσσαλονίκη: Του Έριξε Καυστικό Υγρό Επειδή Έκανε Φασαρία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη, αφού επιτέθηκε και τραυμάτισε με καυστικό υγρό έναν άνδρα επειδή... έκανε φασαρία.

Στη σύλληψη 46χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, καθώς το πρωί του Δεκαπενταύγουστου έριξε καυστικό υγρό και συγκεκριμένα χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη φαίνεται να ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκανε ο άνδρας, ενώ κάθονταν με την παρέα του.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών αρχών συνελήφθη η 46χρονη κατηγορούμενη για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ επίσης συνελήφθη μια 44χρονη για συνέργεια, καθώς φέρεται να ειναι αυτή που προμήθευσε στην 46χρονη το υγρό.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
 |
ΧΛΩΡΙΝΗ
