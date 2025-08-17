Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Κίμων Κουρής: Οι selfies λίγο πριν γίνουν γονείς!

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου κι ο Κίμων Κουρής ζουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, καθώς σε λίγο καιρό θα υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί.

Το ζευγάρι, που διανύει μια περίοδο ευτυχίας και ανυπομονησίας, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τον καλοκαιρινό καιρό για μια ρομαντική απόδραση. Το απόγευμα του Σαββάτου, 16 Αυγούστου, επέλεξαν το μαγευτικό Σούνιο για μια όμορφη βόλτα.

Μακριά από το κέντρο της Αθήνας, η ηθοποιός κι ο σύζυγός της απόλαυσαν το ειδυλλιακό τοπίο και το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα. Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε η Ιωάννα στα social media αποτυπώνουν απόλυτα την ευτυχία και την ηρεμία που νιώθουν. Στα πρόσωπά τους είναι ζωγραφισμένη η ανυπομονησία κι η χαρά για τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειας.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου

Η σχέση της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου και του Κίμωνα Κουρή μετράει σχεδόν τρία χρόνια. Το ζευγάρι πάντα διατηρούσε χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα και τις κάμερες. Ωστόσο, η επικείμενη άφιξη του παιδιού τους φαίνεται πως τους έκανε πιο εξωστρεφείς, με την Ιωάννα να μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, το ζευγάρι παντρεύτηκε με μεγάλη μυστικότητα, επισφραγίζοντας έτσι τον έρωτά του. Η βόλτα στο Σούνιο ήταν απλώς μια ακόμα απόδειξη της αγάπης και της αρμονίας που τους ενώνει, καθώς ετοιμάζονται για το σπουδαιότερο κεφάλαιο της ζωής τους, αυτό της γονεϊκότητας.