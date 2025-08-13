Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά λίγο πριν γίνει μαμά

Aντίστροφα μετρά η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, καθώς σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η ίδια ανυπομονεί να γίνει μανούλα και πρόσφατα ανήρτησε φωτογραφίες της από την ταράτσα του σπιτιού της, στις οποίες φαίνεται πόσο έχει μεγαλώσει η κοιλιά της.

Δες τις φωτογραφίες:

Η ηθοποιός που από τις αρχές του 2023 είναι σε σχέση με τον συνάδελφό της, Κίμωνα Κουρή, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας αποκάλυψε ότι θα γίνει μαμά.

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Κίμων Κουρής είναι full in love

Περίπου μήνες μετά, το ζευγάρι παντρεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα σε στενό και οικογενειακό κύκλο και πλέον είναι έτοιμο και τυπικά να υποδεχτεί το μωρό του.

Άλλωστε, τόσο η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου όσο και ο Κίμωνας Κουρής από την αρχή της σχέσης τους έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Γι’ αυτό και οι φορές που τους έχουμε δει σε δημόσιες εμφανίσεις μαζί είναι λίγες, όπως ελάχιστες είναι και οι κοινές αναρτήσεις τους στα social media.