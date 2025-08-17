Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 18/08/2025 – 24/08/2025

Οι αστρολογικές όψεις ανατρέπουν ισορροπίες και φέρνουν δυναμικές αλλαγές

Αση Μπήλιου: Οι Ερωτικές Προβλέψεις Της Εβδομάδας 18/08/2025
Το δεύτερο μισό του Αυγούστου σηματοδοτεί ένα πέρασμα σε νέα ερωτικά δεδομένα, καθώς οι αστρολογικές όψεις ανατρέπουν ισορροπίες και φέρνουν δυναμικές αλλαγές.

Στις 18/08/2025 το εξάγωνο Ερμή-Άρη ξυπνά την επικοινωνία με πάθος κι αποφασιστικότητα. Τώρα τα λόγια έχουν δύναμη και μάλιστα πολύ φλογερή κι ερωτική. Αν φλερτάρετε, οι ατάκες σας έχουν νεύρο και χημεία, ενώ αν είστε ήδη μέσα σε σχέση, μπορείτε να μιλήσετε με ειλικρίνεια για τις επιθυμίες σας και να αναζωπυρώσετε ξανά τη φλόγα μεταξύ σας. Οι μέρες αυτές ενισχύουν τον αυθορμητισμό, τα έξυπνα πειράγματα, τις ερωτικές εξομολογήσεις, ακόμα και τα μικρά ερωτικά καβγαδάκια που ανάβουν τα αίματα.

Από τις 22/08/2025, ο Ήλιος προχωράει στην αναλυτική Παρθένο και το φλερτ γίνεται πιο εκλεπτυσμένο. Δεν αναζητάμε πλέον το πάθος και την επιβεβαίωση, αλλά κάτι που να έχει κι ουσία, πρόγραμμα και πάνω απ’ όλα ποιότητα. Τώρα τραβούν την προσοχή μας εκείνοι οι άνθρωποι που ξέρουν τι θέλουν και δείχνουν φροντίδα και συνέπεια απέναντι μας. Η επιθυμία μας εστιάζει περισσότερο στο «περνάμε ποιοτικό χρόνο μαζί» και λιγότερο στο «άμεσα και γρήγορα».

Ο επόμενος μήνας είναι η τέλεια περίοδος για να επαναπροσδιορίσετε τι σημαίνει για εσάς «σωστή σχέση». Προσπαθήστε μόνο να είστε λιγότερο αυστηροί κι επικριτικοί, τόσο με τους άλλους όσο και με τον ίδιο σας τον εαυτό.

Στις 23/08/2025 πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη επίσης στην Παρθένο, ένα φεγγάρι που υπόσχεται ένα νέο κεφάλαιο στην ερωτική σας ζωή. Ωστόσο, με τον Ουρανό σε τετράγωνο (που κορυφώνεται στις 24/08/2025), τίποτα δεν πηγαίνει όπως το είχαμε σχεδιάσει. Το αναπάντεχο κάνει αισθητή την παρουσία του, άλλοτε με τρόπο αναζωογονητικό κι άλλοτε πιο αποσταθεροποιητικό.

Μπορεί να εμφανιστεί ένα άτομο έξω από τα καθιερωμένα σας γούστα ή να νιώσετε έντονα την ανάγκη να σπάσετε τη ρουτίνα μέσα σε μια ήδη υπάρχουσα σχέση. Παράλληλα όμως, μπορεί να προκύψουν αιφνίδιες απομακρύνσεις, συναισθηματικές αποσυνδέσεις ή ξαφνικές αλήθειες που ταράζουν τις ισορροπίες. Όπως και να ’χει, κάτι μέσα σας διψά για αλλαγή κι η πρόκληση είναι να τη διαχειριστείτε χωρίς να τινάξετε τα πάντα στον αέρα.

Αφήστε χώρο για εκπλήξεις, αλλά παραμείνετε γειωμένοι: το διαφορετικό μπορεί να σας ανανεώσει, αρκεί να μη γίνει πρόσχημα για να διαλύσετε ό,τι αξίζει.

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες ερωτικές προβλέψεις για το ζώδιό σας στο asibiliou.gr

