Κεφαλονιά: «Δεν πίστευα ότι θα γυρίσει» - Συγκλονίζει η μητέρα της 14χρονης

Το κορίτσι ήταν στη ΜΕΘ για 10 ημέρες

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Mega / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Χρήστος Μπόνης)
Όσα είπε η μητέρα της 14χρονης για την περιπέτεια της υγείας της / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ρίγη συγκίνησης και χαμόγελα χαράς γέμισε τους γονείς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό η βελτιωμένη εικόνα της 14χρονης από την Κεφαλονιά.

Πάτρα: Αποσωληνώθηκε η 14χρονη και ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς της!

Το κορίτσι που νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου επί 10 ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση, κατάφερε να ξυπνήσει και πλέον βρίσκετα εκτός κινδύνου στην αγκαλιά της οικογένειάς της. Το πρώτο πράγμα που ζήτησε όταν άνοιξε τα μάτια της ήταν μια αγκαλιά από τη μητέρα της, αλλά και να πει ευχαριστώ στους γιατρούς που την περιέθαλψαν.

Κεφαλονιά: Γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης για 14χρονο κορίτσι

«Την πρώτη λέξη που μου είπε η κόρη μου, μόλις που άνοιξε τα μάτια της, είπε ‘μαμά σ’ αγαπάω, φίλα με, αγκάλιασέ με’. Και να θέλει όλο το προσωπικό, όλους τους γιατρούς, να τους αγκαλιάσει, να τους φιλήσει, να τους πει ευχαριστώ», δήλωσε η μητέρα της. «Κόρη μου, άνοιξέ μου λίγο τα μάτια σου, γιατί κλείνεις τα μάτια σου; Δεν μπορούσε να βγάλει κουβέντα, δε μου μίλαγε, σε μία στιγμή βλέπω το χέρι της ότι πέφτει. Και λέω τώρα χάνω το παιδί μου», περιέγραψε η μητέρα μιλώντας στο Mega.

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει, έμπαινα κάθε μέρα να τη δω, της μίλαγα και δεν μου απαντούσε».

Κεφαλονιά: Το σπάνιο σύνδρομο και η περιπέτεια με την υγεία της

Η 14χρονη προσβλήθηκε από ένα σπάνιο σύνδρομο που εμφανίζεται σε λιγότερο από δύο ανθρώπους ανά 100.000 τον χρόνο. Αυτό ήταν και η αιτία για τη φλεγμονή στο κεντρικό νευρικό σύστημα που της προκλήθηκε.

Όμως τη Δευτέρα 4 Αυγούστου η κατάσταση της 14χρονης επιδεινώθηκε ραγδαία και κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της από την Κεφαλονιά στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, όπου αποφασίστηκε η διασωλήνωσή της.

Στη συνέχεια αποφασίστηκε η μεταφορά της στο νοσοκομείο του Ρίου.

Το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου η υγεία της 14χρονης επιδεινώθηκε ξαφνικά και ραγδαία, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Η μεταφορά της έγινε με αεροδιακομιδή από την Κεφαλονιά, στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, όπου διασωληνώθηκε άμεσα και μετέπειτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου.

«Είναι εξαιρετικά σπάνια και όλο αυτό πυροδοτήθηκε από μία ιογενή νόσο. Ήταν μεγάλος ο κίνδυνος γιατί αντιμετώπισε και ένα οξύ αναπνευστικό πρόβλημα, γι’ αυτό και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων... Είναι η επιβράβευση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιούν κάθε μέρα, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό και αυτή ακριβώς η αγκαλιά και αυτή ακριβώς η πρόθεση για όλα αυτά τα ευχαριστώ, είναι η βασική ανταμοιβή τους», δήλωσε ο διοικητής του πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου Πατρών, Δημήτρης Μπάκος.

Η 14χρονη, μετά την αποσωλήνωσή της, θα παρεμείνει στο νοσοκομείο ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες φυσικοθεραπείες για την αποκατάστασή της.

 


 

 

 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
14ΧΡΟΝΗ
 |
ΜΕΘ
 |
ΣΠΑΝΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
