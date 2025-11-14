Μπαλατσινού - Κικίλιας: Το υπέροχο ταξίδι με τον γιο τους στην Αίγυπτο

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε δηλώσεις της Τζένης Μπαλατσινού στην εκπομπή Buongiorno του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Τζένη Μπαλατσινού κι ο Βασίλης Κικίλιας ταξίδεψαν οικογενειακώς στην Αίγυπτο. Ανάμεσα σε άλλα αξιοθέατα, επισκέφτηκαν και την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης που τους έκλεψε την καρδιά.

Η Τζένη Μπαλατσινού με τον μικρό της γιο στις Πυραμίδες

Η Τζένη Μπαλατσινού με τον μικρό της γιο στις Πυραμίδες /Φωτογραφία Instagram

Το ζευγάρι μαζί με τον γιο του, Παναγιώτη - Αντώνη, έζησε μοναδικές εμπειρίες. Μάλιστα, η Τζένη Μπαλατσινού δημοσίευσε ένα άλμπουμ φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την επίσκεψή τους αυτή. 

Τζένη Μπαλατσινού: Τα λόγια αγάπης του Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά της

«Ό,τι κρατάς με πίστη, σε κρατά κι εκείνο», σχολίασε στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Τζένης Μπαλατσινού

Μια ημέρα, πριν κι ο Βασίλης Κικίλιας δημοσίευσε εικόνες από το ταξίδι τους γράφοντας: «Υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου το ότι με αξίωσε ο Θεός να επισκεφθώ με την οικογένειά μου την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά. Την παλαιότερη Μονή στον κόσμο και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Είμαι ευγνώμων στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών για την ξενάγηση στη Μονή. Εύχομαι με τη σοφία του και την αγάπη του για την Ιερά Μονή, να είναι φάρος ενότητας και πίστης». 

Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ

Η ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια
