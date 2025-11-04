Τζένη Μπαλατσινού: Τα λόγια αγάπης του Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά της

Ο Υπουργός Ναυτιλίας ευχήθηκε δημόσια στη σύζυγό του, Τζένη Μπαλατσινού

Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
«Η Κόμισσα της Φάμπρικας»: Τα ερωτευμένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα
Πρώτη Δημοσίευση: 04.11.25, 12:46
Μπαλατσινού: Η εξομολόγηση για τη δύσκολη γέννα και ο γάμος της κόρης της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα γενέθλιά της γιόρτασε στις 2 Νοεμβρίου η Τζένη Μπαλατσινού, και δε σταμάτησε να δέχεται ευχές από το πρωί από φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ

Ανάμεσά τους και ο σύζυγός της, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος θέλησε να της ευχηθεί και δημόσια μέσα από τα social media με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και τρυφερότητα.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της Τζένης Μπαλατσινού, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα:

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό! Η καλύτερη σύντροφος και μαμά».

Η ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια, με πολλούς να σχολιάζουν τη στοργή και τον σεβασμό που χαρακτηρίζει τη σχέση του ζευγαριού. Ο ίδιος έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο σημαντική είναι η Τζένη στη ζωή του, τόσο ως σύντροφος όσο και ως μητέρα του παιδιού τους.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Βασίλης Κικίλιας είχε αναφέρει:

«Βρήκα έναν άνθρωπο που με αγαπάει και τον αγαπώ. Υπάρχει φροντίδα και αλληλοσεβασμός. Η δημιουργία οικογένειας με την Τζένη με εξέλιξε ως άνθρωπο και με έκανε να ανακαλύψω πτυχές του εαυτού μου που δεν γνώριζα».

Η Τζένη Μπαλατσινού, που έχει τέσσερα παιδιά —την Αμαλία, την Αλεξάνδρα και τον Μάξιμο από τον γάμο της με τον Πέτρο Κωστόπουλο, και τον Παναγιώτη-Αντώνιο με τον Βασίλη Κικίλια— έχει μιλήσει επίσης με ειλικρίνεια για τη σχέση τους και τη δύναμη της αγάπης που τους ενώνει.

Σε συνέντευξή της είχε δηλώσει:

«Ο Βασίλης δεν είναι μόνο ο άνδρας της ζωής μου, είναι και ο φύλακας άγγελός μου. Αν δεν ήταν εκείνος να ζητήσει μια δεύτερη γνώμη, δεν θα ήμασταν τόσο προετοιμασμένοι για όσα συνέβησαν».

Η ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση τους, βασισμένη στην αμοιβαία αγάπη, τον σεβασμό και τη στήριξη, τόσο στα όμορφα όσο και στα δύσκολα.

ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
