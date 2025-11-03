Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ

Η σπάνια εμφάνιση στη λαμπερή βραδιά για την πρέσβη των ΗΠΑ

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού, εντυπωσιάζοντας με την κομψότητά τους στη μουσική βραδιά που διοργανώθηκε προς τιμήν της νέας πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Το λαμπερό event, με φόντο τη βραδινή Αθήνα και τη φωνή του Κωνσταντίνου Αργυρού, συγκέντρωσε πλήθος εκπροσώπων από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, σε ένα glam σκηνικό γεμάτο λάμψη και στιλ.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στο πριβέ πάρτι στον Κωνσταντίνο Αργυρό με τον γιο της

Η Τζένη Μπαλατσινού έκλεψε τις εντυπώσεις με τη διαχρονικά elegant εμφάνισή της. Επέλεξε ένα μαύρο σατέν midi φόρεμα σε ασύμμετρη γραμμή, το οποίο συνδύασε με ένα chic κοντό cape σε μαύρη απόχρωση που πρόσθετε μια δόση old-Hollywood αέρα.

Ολοκλήρωσε το look της με nude peep-toe γόβες και ένα minimal clutch σε απαλές αποχρώσεις, ενώ τα χέρια της κοσμούσαν διακριτικά βραχιόλια. Το beauty look της κινήθηκε σε φυσικούς τόνους, με sleek ξανθά μαλλιά σε κοντό bob και διακριτικό μακιγιάζ που αναδείκνυε τη φρεσκάδα της.

Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με τη σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού

Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ

Στο πλευρό της, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εμφανίστηκε εξίσου κομψός, με navy blue κοστούμι, λευκό πουκάμισο και σκούρα γραβάτα — ένα διαχρονικό σύνολο που ταίριαζε απόλυτα στη βραδιά και στην εικόνα του ζευγαριού.

Οι δυο τους περπάτησαν χέρι-χέρι, δείχνοντας πιο αγαπημένοι και δεμένοι από ποτέ, ενώ δεν πέρασαν απαρατήρητοι από τα φλας των φωτογράφων.

Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ

Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ

Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ

