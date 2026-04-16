Φτιάξτε φαλάφελ σε τορτίγια με σος γιαουρτιού

Ανατολίτικες γεύσεις σήμερα στο Breakfast@Star και γίνεται ένας μικρός ...χαμός. Ο Γιώργος Ρήγας έχει μία αρμένικη παραδοσιακή συνταγή που την κάνει κάπως πιο σύγχρονη.
Φαλάφελ σε τορτίγια με σος γιαουρτιού και σοτέ λαχανικά. Αγνά υλικά που δίνουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, ιδανικό για τους λάτρεις της υγιεινής διατροφής και των διαφορετικών γεύσεων.
ΦΑΛΑΦΕΛ ΣΕ ΤΟΡΤΙΓΙΑ ΜΕ ΣΟΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ
Υλικά
Για τα falafel
• 250 γρ. ρεβίθια
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 1 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό
• 1/2 κ.γ. κύμινο
• 1/2 κ.γ. κόλιανδρο σκόνη
• Αλάτι, πιπέρι
• 2–3 κ.σ. αλεύρι για δέσιμο
• Λάδι για τηγάνισμα
Σοταρισμένα λαχανικά (σε στικ)
• 1 καρότο
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 1 κολοκυθάκι
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι, πιπέρι
Σος γιαουρτιού με πάπρικα & άνηθο
• 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
• 1 κ.σ. λεμόνι
• 1/2 κ.γ. αλάτι
• 1/4 κ.γ. πιπέρι
• 1/2 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
• 1 κ.σ. φρέσκο άνηθο
• 4 τορτίγιες
Εκτέλεση
Σος γιαουρτιού
1. Ανακατεύεις όλα τα υλικά σε ένα μπολ μέχρι να γίνουν ομοιογενή
2. Δοκιμάζεις και διορθώνεις αλάτι/λεμόνι
3. Αφήνεις 10–15 λεπτά στο ψυγείο να δέσουν οι γεύσεις
Falafel
1. Πολτοποιείς στο μπλέντερ ρεβίθια, κρεμμύδι, σκόρδο, μαϊντανό, μπαχαρικά και αλεύρι
2. Πλάθεις μικρά κεφτεδάκια (~30–40 γρ.)
3. Τηγανίζεις σε μέτρια φωτιά μέχρι να ροδίσουν (~3–4 λεπτά ανά πλευρά)
Σοταρισμένα λαχανικά
1. Κόβεις καρότο, πιπεριά, κολοκυθάκι σε στικ (~5 cm)
2. Σε τηγάνι ζεσταίνεις ελαιόλαδο
3. Σοτάρεις τα λαχανικά 3–5 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν ελαφρά
4. Αλατοπιπερώνεις στο τέλος
Στήσιμο Wrap
1. Ζεσταίνεις ελαφρά την τορτίγια
2. Απλώνεις λίγη σος γιαουρτιού στο κέντρο
3. Βάζεις 2–3 falafel
4. Προσθέτεις τα σοταρισμένα στικ λαχανικών
5. Περιχύνεις με λίγη ακόμα σος
6. Τυλίγεις σφιχτά σε wrap