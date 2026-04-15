Απολαύστε ένα εκπληκτικό burger με country πατάτες

Μία συνταγή-πειρασμός από τον Γιώργο Ρήγα στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.04.26 , 13:15 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αγνώριστη σε φωτογράφιση στο Μιλάνο πριν από 15 χρόνια
15.04.26 , 12:51 Νέα εφαρμογή για την ταυτοποίηση της ηλικίας των χρηστών του διαδικτύου
15.04.26 , 12:24 Απολαύστε ένα εκπληκτικό burger με country πατάτες
15.04.26 , 12:22 Κοκκίνου για Βίσση: «Δε θα σχολιάσω τίποτα που δε με αφορά»
15.04.26 , 12:12 Έγκυος η Λίλα Μπακλέση: Το βίντεο με φουσκωμένη κοιλίτσα
15.04.26 , 12:05 Ένταση στο MasterChef: «Δε θα περάσει εύκολα μαζί μου» - Δες sneak preview
15.04.26 , 11:53 Youth Pass: Τα SOS για τους δικαιούχους της «επιταγής» των 300 ευρώ
15.04.26 , 11:37 Kαστάνη: Τι δεν θέλει να έχει η μέλλουσα νύφη της
15.04.26 , 11:28 Μυλωνάκης: Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο
15.04.26 , 11:26 Χατζίδου για Τσουρό: «Ήθελε να δώσει μήνυμα σε συγκεκριμένους ανθρώπους»
15.04.26 , 11:17 Η auteco ΚΤΕΟ διένειμε δωρεάν Alco-Selftest
15.04.26 , 10:59 Μυτιλήνη: Στη ΜΕΘ 30χρονη με μικροβιακή μηνιγγίτιδα
15.04.26 , 10:57 Δέκα detox συμβουλές για να χάσουμε τα κιλά του Πάσχα
15.04.26 , 10:38 Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: Νεκρός οδηγός μηχανής στη λεωφόρο ΝΑΤΟ
15.04.26 , 10:04 Φεύγει από τον ΣΚΑΙ η Σία Κοσιώνη; Η αντίδρασή της on camera
Φαίη Σκορδά: Τι είπε για τα παιδιά της on air
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
Έγκυος η Λίλα Μπακλέση: Το βίντεο με φουσκωμένη κοιλίτσα
Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ταξίδι στη Σκωτία για δύο
Κώστας Τσουρός: Η αιφνίδια ανακοίνωση στο Instagram – «Καλή συνέχεια»
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δε γνωρίζει ότι «έφυγε» ο σύντροφός της;
Μυλωνάκης: Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Ετεοκλής Παύλου: «Γιατί η Κατερίνα κάνει τα ασήμαντα σημαντικά;»
«Την παρατήσαμε μόνη»: Τα sms μετά τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Ονειρική απόλαυση, με ένα ζουμερό burger και λαχταριστές πατάτες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μεγάλες στιγμές σήμερα στο πλατό του Breakfast@Star με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα. Όλη η ομάδα της εκπομπής, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει κάτι εκπληκτικό.

Smash Burger με Country πατάτες, είναι ένας συνδυασμός πλούσιας γεύσης, μοναδικής απόλαυσης και σχετικά εύκολης προετοιμασίας. Με τα καλύτερα υλικά, και εγγυημένο αποτέλεσμα.

Φτιάξτε κοχυλάκι με καραμελωμένα κρεμμύδια και απάκι

 

SMASH BURGERS ΜΕ COUNTRY ΠΑΤΑΤΕΣ

 

Υλικά 

• 500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος

• Αλάτι, πιπέρι

• 8 φέτες cheddar

• 8 φέτες μπέικον

• 2 μεγάλα κρεμμύδια 

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.σ. βούτυρο

• 1 κ.γ. ζάχαρη

• 1–2 κ.σ. μπαλσάμικο

•  Λίγο αλάτι 

• 4 ψωμάκια burger

• 1 μεγάλη ντομάτα

• 4–5 φύλλα μαρούλι 

 

Για την μαγιονέζα sweet chili

• 1 αυγό

• 1 κ.σ. μουστάρδα

 • 1 κ.σ. μηλόξυδο

• 1/2 κ.γ. αλάτι

• Λίγο πιπέρι

• 200–250 ml ηλιέλαιο

• 2 κ.σ. sweet chili sauce

 

Εκτέλεση 
 

Σπιτική μαγιονέζα sweet chili 

1. Σε ψηλό ποτήρι βάζεις αυγό, μουστάρδα, μηλόξυδο, αλάτι, πιπέρι

2. Ρίχνεις όλο το ηλιέλαιο

3. Με ραβδομπλέντερ: κρατάς κάτω 10–15 δευτ., μετά ανεβάζεις μέχρι να πήξει

4. Στο τέλος προσθέτεις sweet chili και ανακατεύεις

 

Καραμελωμένα κρεμμύδια

1. Κόβεις σε λεπτές φέτες

2. Σε τηγάνι ζεσταίνεις ελαιόλαδο + βούτυρο

3. Σοτάρεις με αλάτι

4. Προσθέτεις ζάχαρη και μαγειρεύεις 15–20 λεπτά

5. Στο τέλος ρίχνεις μπαλσάμικο, αφήνεις 2–3 λεπτά να δέσει

 

Μπέικον

Ψήνεις σε τηγάνι ή φούρνο μέχρι να γίνει τραγανό • Αφήνεις σε χαρτί κουζίνας

 

Smash μπιφτέκια

1. Χωρίζεις τον κιμά σε 8 μπαλάκια (~60 γρ.)

2. Σε πολύ καυτό τηγάνι ή πλάκα: • Βάζεις μπαλάκι και το πατάς δυνατά (smash) • Αλατοπιπερώνεις • Ψήνεις 1,5–2 λεπτά • Γυρνάς, βάζεις cheddar • Ψήνεις άλλο 1 λεπτό

Ψωμάκια

Ανοίγεις στη μέση και ψήνεις ελαφρά

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ BURGER
 |
BURGER
 |
ΣΠΙΤΙΚΟ BURGER
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top