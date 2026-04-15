Απολαύστε ένα εκπληκτικό burger με country πατάτες

Μεγάλες στιγμές σήμερα στο πλατό του Breakfast@Star με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα. Όλη η ομάδα της εκπομπής, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει κάτι εκπληκτικό.
Smash Burger με Country πατάτες, είναι ένας συνδυασμός πλούσιας γεύσης, μοναδικής απόλαυσης και σχετικά εύκολης προετοιμασίας. Με τα καλύτερα υλικά, και εγγυημένο αποτέλεσμα.
SMASH BURGERS ΜΕ COUNTRY ΠΑΤΑΤΕΣ
Υλικά
• 500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
• Αλάτι, πιπέρι
• 8 φέτες cheddar
• 8 φέτες μπέικον
• 2 μεγάλα κρεμμύδια
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. βούτυρο
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• 1–2 κ.σ. μπαλσάμικο
• Λίγο αλάτι
• 4 ψωμάκια burger
• 1 μεγάλη ντομάτα
• 4–5 φύλλα μαρούλι
Για την μαγιονέζα sweet chili
• 1 αυγό
• 1 κ.σ. μουστάρδα
• 1 κ.σ. μηλόξυδο
• 1/2 κ.γ. αλάτι
• Λίγο πιπέρι
• 200–250 ml ηλιέλαιο
• 2 κ.σ. sweet chili sauce
Εκτέλεση
Σπιτική μαγιονέζα sweet chili
1. Σε ψηλό ποτήρι βάζεις αυγό, μουστάρδα, μηλόξυδο, αλάτι, πιπέρι
2. Ρίχνεις όλο το ηλιέλαιο
3. Με ραβδομπλέντερ: κρατάς κάτω 10–15 δευτ., μετά ανεβάζεις μέχρι να πήξει
4. Στο τέλος προσθέτεις sweet chili και ανακατεύεις
Καραμελωμένα κρεμμύδια
1. Κόβεις σε λεπτές φέτες
2. Σε τηγάνι ζεσταίνεις ελαιόλαδο + βούτυρο
3. Σοτάρεις με αλάτι
4. Προσθέτεις ζάχαρη και μαγειρεύεις 15–20 λεπτά
5. Στο τέλος ρίχνεις μπαλσάμικο, αφήνεις 2–3 λεπτά να δέσει
Μπέικον
Ψήνεις σε τηγάνι ή φούρνο μέχρι να γίνει τραγανό • Αφήνεις σε χαρτί κουζίνας
Smash μπιφτέκια
1. Χωρίζεις τον κιμά σε 8 μπαλάκια (~60 γρ.)
2. Σε πολύ καυτό τηγάνι ή πλάκα: • Βάζεις μπαλάκι και το πατάς δυνατά (smash) • Αλατοπιπερώνεις • Ψήνεις 1,5–2 λεπτά • Γυρνάς, βάζεις cheddar • Ψήνεις άλλο 1 λεπτό
Ψωμάκια
Ανοίγεις στη μέση και ψήνεις ελαφρά