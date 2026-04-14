Φτιάξτε κοχυλάκι με καραμελωμένα κρεμμύδια και απάκι

Μία εξαιρετική συνταγή, για την εβδομάδα για μετά το Πάσχα

Ο Γιώργος Ρήγας επιστρέφει μαγειρεύοντας μια λαχταριστή μακαρονάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Πάσχα πέρασε, η κατανάλωση κρεάτων, έφτασε στο ...ζενίθ και πλέον ήρθε η ώρα για μία μίνι αποτοξίνωση. Ο Γιώργος Ρήγας δείχνει μια εξαιρετική συνταγή για ζυμαρικά.

Κοχυλάκι, με καραμελωμένα κρεμμύδια και απάκι σήμερα στο Breakfast@Star. Κάποιος θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει και ως την ελληνική καρμπονάρα.

Φτιάξτε κοχυλάκι με καραμελωμένα κρεμμύδια και απάκι

Μία φανταστική συνταγή ζυμαρικών στο Breakfast@Star

ΚΟΧΥΛΑΚΙ ΜΕ ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΚΙ

Υλικά 

• 400 γρ. ζυμαρικά κοχυλάκι
• 2 μεγάλα κρεμμύδια
• 150–200 γρ. απάκι 
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• 1 σφηνάκι λευκό κρασί 
• 100 ml κρέμα γάλακτος
• 50–70 γρ. τριμμένο τυρί (γραβιέρα ή παρμεζάνα)
• Αλάτι, πιπέρι
• Λίγο Σχοινόπρασο
 
Εκτέλεση

1. Βράζεις τα ζυμαρικά Σε αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες. Κρατάς λίγο από το νερό τους.

2. Καραμελώνεις τα κρεμμύδια • Σε τηγάνι με ελαιόλαδο, ρίχνεις τα κρεμμύδια σε μέτρια φωτιά • Προσθέτεις λίγο αλάτι και τη ζάχαρη • Τα αφήνεις 15–20 λεπτά να γίνουν μαλακά και γλυκά • Αν θέλεις, σβήνεις με λίγο κρασί

3. Προσθέτεις το απάκι • Ρίχνεις το απάκι στο τηγάνι • Σοτάρεις 3–4 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα

4. Δένεις τη σάλτσα • Προσθέτεις κρέμα γάλακτος (αν βάλεις) • Ρίχνεις λίγο από το νερό των ζυμαρικών για να γίνει πιο ζουμερό

5. Ανακατεύεις όλα μαζί • Βάζεις τα κοχυλάκια μέσα στο τηγάνι • Προσθέτεις τυρί, πιπέρι και μυρωδικά • Ανακατεύεις καλά
 

