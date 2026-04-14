Φτιάξτε κοχυλάκι με καραμελωμένα κρεμμύδια και απάκι

Το Πάσχα πέρασε, η κατανάλωση κρεάτων, έφτασε στο ...ζενίθ και πλέον ήρθε η ώρα για μία μίνι αποτοξίνωση. Ο Γιώργος Ρήγας δείχνει μια εξαιρετική συνταγή για ζυμαρικά.
Κοχυλάκι, με καραμελωμένα κρεμμύδια και απάκι σήμερα στο Breakfast@Star. Κάποιος θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει και ως την ελληνική καρμπονάρα.
ΚΟΧΥΛΑΚΙ ΜΕ ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΚΙ
Υλικά
• 400 γρ. ζυμαρικά κοχυλάκι
• 2 μεγάλα κρεμμύδια
• 150–200 γρ. απάκι
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• 1 σφηνάκι λευκό κρασί
• 100 ml κρέμα γάλακτος
• 50–70 γρ. τριμμένο τυρί (γραβιέρα ή παρμεζάνα)
• Αλάτι, πιπέρι
• Λίγο Σχοινόπρασο
Εκτέλεση
1. Βράζεις τα ζυμαρικά Σε αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες. Κρατάς λίγο από το νερό τους.
2. Καραμελώνεις τα κρεμμύδια • Σε τηγάνι με ελαιόλαδο, ρίχνεις τα κρεμμύδια σε μέτρια φωτιά • Προσθέτεις λίγο αλάτι και τη ζάχαρη • Τα αφήνεις 15–20 λεπτά να γίνουν μαλακά και γλυκά • Αν θέλεις, σβήνεις με λίγο κρασί
3. Προσθέτεις το απάκι • Ρίχνεις το απάκι στο τηγάνι • Σοτάρεις 3–4 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα
4. Δένεις τη σάλτσα • Προσθέτεις κρέμα γάλακτος (αν βάλεις) • Ρίχνεις λίγο από το νερό των ζυμαρικών για να γίνει πιο ζουμερό
5. Ανακατεύεις όλα μαζί • Βάζεις τα κοχυλάκια μέσα στο τηγάνι • Προσθέτεις τυρί, πιπέρι και μυρωδικά • Ανακατεύεις καλά