ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις

Διαχειριστής και υπάλληλος ΚΥΔ στους συλληφθέντες

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα Επιχείρηση Με Συλλήψεις Σε Κοζάνη Και Αγρίνιο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • 13 άτομα έχουν συλληφθεί σε Κοζάνη και Αγρίνιο, με 39 συνολικά κατηγορούμενους.
  • Συλληφθέντες περιλαμβάνουν διαχειριστή και υπάλληλο Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων.
  • Η δικογραφία αφορά απάτη σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων και ψευδείς δηλώσεις.
  • Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

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Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνολικά στην υπόθεση κατηγορούνται 39 πρόσωπα. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται διαχειριστής και υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. 

Η δικογραφία αφορά αδικήματα που σχετίζονται με απάτη σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και με ψευδείς δηλώσεις, μέσω των οποίων φέρεται να εξασφαλίζονταν παράνομα επιδοτήσεις. 

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. 

Παράλληλα με την έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις, έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. 

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