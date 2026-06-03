Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία

Στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και τη Βιολογία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των πανελληνίων από τα Γενικά Λύκεια.
Το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτκό όμιλο «Πουκαμιστάς» παρουσιάζει τα θέματα που έπεσαν και τις λύσεις τους.
Τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στις φετινές πανελλήνιες
Τα θέματα στο μάθημα των Μαθηματικών που έπεσαν στις φετινές πανελλήνιες
Τα θέματα στο μάθημα της Βιολογίας που έπεσαν στις φετινές πανελλήνιεςΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.